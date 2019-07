HOROSCOP. Trendul astral al săptămânii 15 -21 iulie, cu Camelia Pătrășcanu. Vom rezolva probleme emoționale și ne vom relaxa de minune

HOROSCOP. Camelia Pătrășcanu a prezentat duminică dimineață, la Antena 3, trendul astral al săptămânii 15-21 iulie.

HOROSCOP. Va fi lună plină sub patronajul Racului. Luni și marți suntem sub impactul astrelor și sub aspectul de lună plină. Aceste zile ne ajută să rezolvăm probleme emoționale din trecutul nostru, relația cu părinții și relația conjugală.

HOROSCOP. Vom înțelege în altă cheie subiecte subtile, delicate, pe care nu le-am rezolvat.

HOROSCOP. De miercuri, luna e în scădere, însemne sociale, foarte prielnic pentru întâlnirile cu prietenii, întâlniri diverse. E foarte bine să socializăm și să facem contacte.

HOROSCOP. Dacă avem invitații poate ar fi bine să le acceptăm. Puntem întâlni persoane noi care ne pot da informații din alte medii.

HOROSCOP. Atenționare pentru vineri pentru cei care urcă la volan. Zilele de weekened vor fi foarte frumoase pentru relaxare. Din punct de vedere financiar, vor fi doar cheltuieli.