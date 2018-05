HOROSCOP. Zodiile care pot fi un exemplu în viața ta

Pesti

Viata alaturi de Pesti este pentru persoanele care doresc un trai linistit, lipsit de griji. Femeile nascute sub acest semn zodiacal sunt atat de calme si de calde, incat barbatii se "topesc" in preajma lor. Sensibile si delicate, aceste doamne au darul de va "citi din priviri", cum se spune, simtind oarecum nevoile partenerilor. In acelasi timp, ele sunt foarte stapane pe sine.

Rac

O foarte buna gospodina. Intr-atat de minunata, incat viata lor de familie va fi una cu adevarat "dulce". De fapt, femeile Rac sunt un fel de binecuvantare. Stiu sa ofere incantare existentei partenerilor lor, pe care nu inceteaza sa-i uimeasca in fiecare zi. Dar nu uitat, aceste femei sunt, in egala masura, deosebit de sensibile, au nevoie de atentie. Extrem de grijulie si romantica, dragastoasa si delicata, ea este, in totodata, naiva si misterioasa!

