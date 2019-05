HOROSCOP. Zodiile cu cele mai puternice energii astrale

HOROSCOP TAUR. Pot face față unor situații limită. Adică să meargă pe stradă, o persoană a căzut din picioare și nimeni nu știe ce să facă, un Taur care se află acolo, știe cum să coordoneze, știe cum să intervină, nu se pierde. Are acea tărie, acea forță lăuntrică că poate să depășească situația. Are calm, echilibru, are rezistență. Taurul e și un bun coordonator. Are acea forță ieșită din comun, înnăscută, poate să rezolve niște lucruri pe care alți nativi nu le pot rezolva.

HOROSCOP BALANȚĂ. Ei pun mare preț pe dreptate, adevăr, justiție. Nu încerca să minți o Balanță, numai dacă vrea ea să fie mințită acceptă. Pentru că iubește dreptatea, automat sare în ajutorul celorlalți. Se activează la orice nedreptate. Au o calitate fantastică, și anume se ridică foarte repede după un eșec.

HOROSCOP SĂGETĂTOR. Se remarcă printr-un curaj ieșit din comun cu care pot rezolva multe lucruri, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. Ei au și o intuiție excelentă și simt pericolul. Sunt niște vizionari în timp.