HOROSCOPUL săptămânii 21 - 27 octombrie: Zodiile care au cea mai bună săptămână - RACII sunt îndrăgostiți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP Saptamana 21 - 27 octombrie 2019 aduce doar lucruri bune pentru aceste trei zodii.

HOROSCOP RAC - Te simti romantic si creativ. Ai depasit o perioada proasta, iar acum meriti sa te odihnesti, sa te relaxezi si sa te bucuri de energia pe care o ai in aceasta saptamana. A venit momentul sa incepi proiectele pe care le-ai amanat atat de mult timp. Esti indragostit de oameni si de tine.

HOROSCOP SCORPION - Incepi sa te cunosti cu adevarat si stii ca esti puternica. Ai incredere in tine si intelegi in sfarsit ca trebuie sa fii bun cu tine. Nimeni nu este perfect, insa tu esti frumos si increzator si nu ai fi ajuns in acest punct fara cateva greseli. Intelegi totul dintr-o alta perspectiva.

