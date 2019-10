Captură Antena 3

HOROSCOP. Cel cu ascendentul in Rac prezintă o figură care exprimă naivitate și un aspect de copil, o față rotundă, având tendințe de ingrășare incă de mic. Poate avea probleme dentare și digestive din cauza consumului exagerat de alimente sau a excesului de dulciuri.

HOROSCOP. Are un temperament mai retras, fiind foarte sensibil. Este intuitiv cu o inteligență deosebită chiar dacă este puțin cam leneș și delăsător.

HOROSCOP. Ii place să viseze cu ochii deschiși și să iși folosească mai mult imaginația decât să muncească. Are deseori mari talente artistice in muzică, teatru, pictură, acestea fiind alături de literatură domeniile in care se simte foarte bine. Este foarte pasionat de trecut, istorie și mistere. Se simte foarte legat de familie și de casă. Este un dimplomat perfect cu o abilitate fantastică să se adpteze la orice situație.