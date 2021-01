Mihai Voropchievici, despre cele 5 zodii al căror destin se schimbă radical

Mihai Voropchievici prezintă 5 zodii al căror destin se schimbă radical.

1. Berbec

Prima zodie din zodiac este Berbecul, deschizătorul de drumuri. El s-a gândit că în luna februarie trebuie să ia o decizie foarte importantă. De fapt, primeşte nişte influxuri din Univers şi e pus în faţa unei decizii foarte importante. Dar, decizia asta, în momentul în care trebuie să o iei, nu e logic că tu trebuie să te consulţi şi cu ceilalţi din jurul tău? E mai bine când ai mai multe păreri. Am spus că anul acesta se ține cont de oportunități, dar și de colaborare.

(...) Fiecare poate să aibă cu totul altă decizie de luat. Unul poate să o ia pe problemă de sănătate, altul poate să schimbe o locuinţă, celălalt vrea să schimbe un job, altul vrea să se debaraseze de cei din jurul lui. Se consideră că e prea deştept, e prea frumos, are prea mult sucees la partea feminiă şi atunci acţionează el aşa cum crede şi zice gata, am luat decizia. În luna februarie depun actele de divorţ. E o ipoteză. Deci, nu pot să dau eu soluţia pentru fiecare. Fiecare nativ din zodia Berbec va primi acel impact, acel impuls că trebuie să schimbe ceva. În săptămâna următoare,o problemă, un fenomen se întâmplă. Ori schimbi modul de acţiune, ori schimbi linia de urmat. Ce e mai important: Berbecul nu trebuie să creeze animonităţi, adică să stârnească nişte potenţial duşmani pe care îi are în jurul lui, pentru că de acolo, toată schimbarea asta care vine peste el, se poate amplifica. Duşmanul nu vine să te ajute, duşmanul vin să te pună la punct, să te restricţioneze.

Minunea asta trebuie să o faci cu cap, cum se spune. Să ai parte de decizia cea mai bună, în urma unor consultări, să eviţi luptele pentru putere, că tendinţa va fi pentru unii nativi din Berbec, să vrea un post mai bun, o schimbare la locul de muncă. Şi atunci, ştiind că e un singur post liber, dar sunt vreo trei persoane care mizează că vor pune mâna, va începe să facă şicane celorlalţi. Făcând şicane, va primi şicane. E legea atracţiei universale. Ce oferi, aia primeşti. Lucrurile sunt destul de dure pentru luna februarie. Deci, atenţia la neatenţie. Am repetat de multe ori. Importantă e strategia, dar cea cu cap, consultarea. Acceptă sfaturile care consideri că sunt utile şi le poţi pune în aplicare şi caută pe cât e posibil, dacă eşti mai tânăr, nişte persoane mai în vârstă, lovite de astfel de evenimente. Au experienţă, iar ele îţi vor da cea mai bună rezolvare. Totodată, luna februarie pentru Berbec este luna în care îşi poate redescoperi identitatea. El o descoperă, dar o ia secvenţial, pe porţiuni. Trebuie să iasă din interiorul tău toate lucrurile bune. Ieşi în faţă cu ele, pentru că ai multe calităţi nepuse în valoare şi dacă nu vrei tu cu tine să îţi pui talentele în valoare, atunci cei din jur nu vor căuta să te provoace pentru aşa ceva. Lasă pe cei mai în vârstă să îţi ofere sfaturi (...) Realizează cât de mult îţi afectează schimbarea asta, latura de sănătate, pentru că tu poţi să te repeţi pe profesional. Acolo se oferă condiţii mult mai bune de muncă, e adevărat, dar volumul de muncă e mult mai mare. Tu te-ai dus pentru că ai nevoie de bani, dar nu mai e program de opt ore şi atunci începi să îţi afectezi singur propria sănătate. Dacă intri într-un colectiv nouă, ai făcut o schimbare şi simţi că nu te adaptezi cu el, nu trebuie neapărat să rămâi acolo, chiar dacă asta a fost dorinţa ta, pentru că va fi foarte mult stres, iar stresul pe Berbec îl afectează exact pe zona digestie. Probleme mari cu stomacul. Poate să îi reactiveze un ulcer mai vechi care se face pe stres. Ai făcut nişte abateri la alimentaţie. Ai scăpat în ceva mai mult de Sărbători. Încearcă să te redresezi. Dacă ai ocazia, ieşi la aer, că de meditat nu meditează toţi.

2. Gemeni

Şi ei vor schimbări. Au multe oportunităţi, dar schimbările astea vor face din ei nişte oameni total diferiţi, pentru că vor fi obligaţi să lase în spate toate obiceiurile nocive, toate lucrurile neplăcute pe care le făceau ei de obicei. Să mai lase şi un pic din bârfă. Încercaţi să vă puneţi în aplicare sau să câştigaţi experienţă privind în jurul vostru, pentru că sunt multe lucruri pe care le puteţi să le observaţi. Dacă eşti intesat de noile cunoştinţe, noile cunoştinţe vin cu lucruri bune şi le vor fi de ajutor într-un viitor apropiat. Cu siguranţă există un început nou pentru nativii din Gemeni în luna februarie. Au abilităţi creative, în asta excelează. Au o multitudine de idei. Folosiţi-vă creativitatea. Pune-ţi ideile acelea care consideraţi că sunt bune. Dar, atenţie mare. Nu le trâmbiţaţi altora, că le fură ceilalţi din jur şi rămâneţi în deficit. Ideile bune se ţin pentru voi. Mai au încă de alergat pentru zona financiară, că banii nu vin aşa de repede. Din februarie începe alergătura după bani. Vor veni bani. Anul e prosper pentru toţi, dar nu în cantităţile exorbitante pe care le dorim noi. Se îmbunăţesc constant, de la una la alta. Azi un pic, mâine puţin mai mult. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi şi nu mâniaţi pe Dumnezeu, cum spun cei bătrâni. Nu fi lacom, că nemulţumitului i se ia şi darul pe care l-a primit la început.

3. Fecioara

E o zodie de Pământ, foarte prigmatică, foarte critică, foarte autoritată. Acum va trebui să se ocupe mai mult de latura de sănătate.Prin excelenţă, zodia Fecioară patronează sănătatea. Trebuie să facă mai multă ieşire în aer, pentru că e de obicei mai sedentară. Nu prea face mişcare. Mai multe exerciţii fizice. Pur şi simplu nişte plimbări zilnice, o jumătate de oră, o oră dimineaţa, după-amiaza. Mai faci nişte cumpărături, te mai plimbi. Luaţi-vă un pic de măsuri de precauţie, pentru că tot ce înseamnă sistemul respirator, căile superioare respiratorii sunt mai sensibile pentru Fecioare în luna februarie şi o gripă, un virusuţ. Încercaţi voi să vă protrjaţi şi luaţi din pripă. Căutaţi să preîntâminaţi decât să trataţi. E mai uşor să preveniţi. Încercaţi să vă faceţi un stil de viaţă. Dacă v-aţi obişnuit să vă creaţi un nou stil de viaţă. Ăsta este în avantajul vostru. Veţi avea nevoie la un moment dat de nişte răspunsuri. Aveţi multe întrebări în cap şi este foarte important să primiţi răspunsuri. Înconjuraţi-vă de prieteni, de oameni competenţi care au şi darul de a fi buni consilieri. Ascultaţi cu atenţie, dar puneţi şi în aplicaţie, pentru că dacă nu puneţi în aplicare ceea ce vi se spune, e un timp pierdut şi pentru voi şi pentru interlocutorul vostru. Căutaţi pur şi simplu, în primul rând, adevărul din interiorul vostru.

Am zis că anul acesta 5, universal, e un an şi de introspecţie. Ne facem curăţenie şi în sufletul nostru, în mintea noastră, în trăirile noastre, în tot bagajul acumulat pe parcursul a nouă ani şi acum ne debarasăm de acele lucruri care efectiv nu ne mai sunt de folos. Aşa e recomandat şi pentru nativii din zodia Fecioară. Rupeţi orice legătură nocivă cu acele persoane care au trăit pe lângă voi ca nişte paraziţi, voi fiind furnicuţa sau albinuţa. Zodiile de pământ sunt muncitoare (...) Încercaţi să vă aduceţi avantaje datorită sfaturilor pe care le primiţi şi a felului vostru de a munci. Nu uitaţi de zona de sănătate, pentru că ei pe parcursul anilor precedenţi au acumulat fantastic de mult stres. Sunt cu nervii la pământ, deci e un butoi de pulbere, fiecare nativ al zodiei Fecioară. E de ajuns un băţ de chibrit aprins şi au explodat. Încercaţi pe cât e posibil. Ieşiţi la aer.

4. Vărsător

O zodie de aer, destul de vistătoare. Trebuie să evite toate persoanele negative la locul de muncă. Să facă curăţenie, sau să se departajeze de persoanele care vin şi de obicei, le toacă mintea cu de toate, cu nimicuri. Sunt aceşti tocători de frunză la câini. Căutaţi să vă finalizaţi proiectele, nu lăsaţi timp de bârfă, pentru că timpul acesta piertut, nu face decât să vă încarce pe voi cu un volum mai mare de lucru. Faceţi o evidenţă. Ordonaţi-vă proiectele pe care trebuie să le realizaţi. Pentru voi, e obligatoriu. Ordonaţi-vă tot ce aveţi de făcut, pentru că altfel, veţi cădea extenuaţi la sfârşitul lunii şi mai aveţi de lucru încă. Fiţi atenţi şi la prietenii zâmbitori care vă vor ''binele'' cu tot dinadinsul. Şansa de a-şi dubla averea vine mai târziu luna asta. În februarie, nu în prima decadă. Mai are două decade în care vor avea surse de venituri extra, de undeva de unde nu se aşteaptă. Bucuraţi-vă de ele, dar încercaţi să şi economisiţi. Mai aveţi şansa de a provoca o călătorie. Vărsătorul fără călătorii, e ca nuca fără miez. O călătorie îi poate aduce o oportunitate minunată de a pleca în străinătate. Primesc vise şi mesaje în timpul viselor. Învăţaţi să nu deschideţi ochii dimineaţa, să nu daţi de sursă de lumină, ca să vă aminitiţi visul.

5. Peşti

Au o multitudine de idei în luna februarie. E luna lor. Sunt mai receptivi decât în alte zodii în a primi mesaje, vise premonitorii. Ei au darul să îşi anticipeze ceva şi le transmit. Primesc răspunsul la întrebările care ziua le întreabă şi noaptea primes răspuns. E o perioadă fantastic de benefică pentru îmbogăţirea cunoştinţelor. Dacă tot aveţi legătură cu planul divin, încercaţi să descifraţi un pic tainele astrologiei. Voi sunteţi specialişti în aşa ceva. Mari şanse de călătorie în jurul zilei tale de naştere. (...) Ţineţi-vă mintea deschisă, că aveţi o minte aprigă. Folosiţi oportunităţile care apar, pentru că oportunitatea cea mai bună este să investeşti în prieteni, dar înainte testaţi-i, ca să fiţi siguri că nu aţi luat ţeapă iar. Şansa de a profita în alte investiţii le poate uşura situaţia actuală în luna februarie. Cu alte cuvinte, încercaţi să fiţi alături de partener, pentru că are şi el destule reuşite şi realizări. Dacă se întâmplă ca partenerul să fie unul dintre cei patru nativi, atunci să ştiţi că şansele voastre de a evolua şi progresa şi financiar şi din alte puncte de vedere e la cote ridicate.