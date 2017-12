Mihai Voropchievici, horoscopul european pentru 2018. An benefic pentru șase ani zodii, risc de accidente pentru o zodie

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul european pentru fiecare zodie în parte, pentru anul 2018, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3.

Berbec - an de corectarea a greșelilor, trebuie să-și asume responsabilități.

Taur - prietenii și căsătorii în anul viitor. Petrece timp mai mult în natură.

Gemeni - nu trebuie demarate alte proiecte, până nu le terminați pe cele vechi. Cuplurile care nu au copii pot deveni părinți.

Raci - devin justițiari anul viitor. Profesional, vor face ceea ce le place. Au risc de accidente.

Leu - va dori să fie în prim-plan.

Fecioară - o zodie fericită, totul decurge fără probleme. Familia este în prim-plan, va avea un an benefic din trimestrul doi.

Balanță - toate lucrurile bune vin spre ele foarte ușor. E recomandat să ceară o mărire de salariu.

Scorpion - e beneficiarul anului 2018. Posibilități profesionale fără sfârșit, dar nu faceți risipă.

Săgetător - e an de introspecție, a pregătit spiritual să facă schimbări

Capricorn - stare interioară ceva mai bună, le e recomandat să se bucure în 2018.

Vărsător - simțiți că puteți realiza orice.

Pești - au un an fantastic.