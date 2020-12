Mihai Voropchievici, despre zodiacul chinezesc în 2021: "Este anul Bivolului de Metal Alb"

Este anul Bivolului de Metal Alb. Deci, alb înseamnă puritate, dar metalul este tăios. Dacă te iei cu bivolul în coarne, n-ai sorţi de izbândă anul viitor. Acum, în anul Şobolanului am stat toţi băgaţi prin găuri pentru că asta s-a vrut: să stăm ascunşi pentru ca şobolanul ăla mai mare să meargă pe afară să facă alte rele.

COVID-ul a fost cel mai mare şobolan al anului.

Anul viitor, în anul Bivolului, trebuie să dăm dovadă de forţă de muncă, să construim încet, fără grabă, dar să fim de o corectitudine fantastică. Şi să avem grijă, pentru că va veni un volum de muncă atât de mare şi avem extraordinar de mulţi şomeri să nu începem să alegem.

Pentru că niciodată nu poţi să ajungi mare din prima. Cinci înseamnă policalificare, recalificare, diversificare. Aduce schimbări în toate planurile. Şi sufletesc şi în primul rând, cea mai mare schimbare este aici, în interior.

Mihai Voropchievici: Schimbarea mare vine în preajma Crăciunului

Fiecare om se va schimba interior. Schimbarea mare va veni în preajma Crăciunului, de sărbători. Începe cu Moş Nicolae. După 6 decembrie, atunci să vedeţi schimbare mare.

Ca dacă nu vii cu schimbare şi nu înţelegi, ai tot mentalitate retrogradă şi vezi că e un gard, un zid de beton şi tot cu capul în gardul ăla dai, trebuie să vii cu lumină.

Anul viitor înseamnă mişcare. Şi ne vom mişca pentru că toate schimbările astea majore vin pe cifra fericirii imprevizibile. Sufletul omului are nevoie de frumuseţe şi de bucurie.

Toate lunile pare vor avea o încărcătură mai benefică. Adică februarie, aprilie, iunie, august, octombrie şi decembrie. Sunt şase luni mari, să ne bucurăm de ele.

Nimic nu rămâne neproporţionat. Prima jumătate pentru cei cu cifra destinului pară, a doua jumătate pentru ceilalţi.

Luna cinci într-un an cinci, adică în mai 2021, este o lună de acţiune. Atunci ce schimbărie? Luăm foc.

Pentru noi individual, avertizarea vine în mod individual în funcţie de anul personal pe care îl avem. Ne pliem pe toată încărcătura şi la toată lumea va fi paritate. Cinci are în părţile laterale doi cu doi, deci este axul balanţei. Se va menţine un echilibru.

Favorizaţi vor fi cei care intră cu an personal impar. Adică să spun: tu ai anul viitor an patru, iar cu cinci, înseamnă nouă. Deci e un an bun. Dar cel care are an cinci şi cu trei e opt, înseamnă multă muncă, dar şi câştiguri. Dar şi mare atenţionare că tendinţa de a munci prea mult creează suspiciuni.

Fiecare om, în funcţie de anul personal. Anul personal se calculează astfel: adunăm ziua de naştere cu luna şi cu cinci de anul viitor şi aflăm în ce an personal ne aflăm. Şi ce ne aşteaptă.

Numerele merg paralele cu zodiile. Şi astrele se aliniază în aşa fel să te determine să munceşti. Sunt conjucţii frumoase, sunt schimbări. O să îl avem pe Mercur la retrograd de vreo patru ori.

Anul elimină rutina. Nu avem voie să ne bazăm tot pe rutina. O lăsăm deoparte pentru că e an de schimbare şi de mergere înainte. Nu mă schimb şi mă întorc în urmă.