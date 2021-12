Cel puțin 59 de morți după ce o cisternă cu benzină a explodat, în Haiti. Trei zile de doliu național

Numărul morților este în prezent de 59, potrivit viceprimarului orașului Patrick Almonor, care a emis și un apel pentru donarea de sânge și a numit situația generală „critică”.

„Avem 59 de persoane ucise până acum și avem alți zeci de oameni în spitale și centre de sănătate din oraș”, a spus Almonor, care a cerut îngrijiri de urgență și donații de sânge pentru răniți.

”Avem aproape 50 de case afectate de incendiu și cele mai multe dintre ele vor trebui demolate cât de curând”, a adăugat el.

"Orașul va avea nevoie de mult ajutor pentru a ieși din această tragedie, guvernul central se oferă să ajute, dar așteptăm să vedem acest lucru. Credem că vom avea nevoie de mai mult decât doar de guvernul central, situația este critică".

Haiti: At least 59 dead after gas tanker explodes in Cap-Haitien, over 20 houses set ablaze #Haiti #Fire #Explosion #CapHaitien #HaitiExplosion #Accident #TankerExplosion #Viral #ViralVideo pic.twitter.com/6iXPaLIFRA