"E absurd! Se lasă oportunitatea ca aderarea Ucrainei la NATO să fie negociată cu Rusia" | Zelenski a răbufnit pe rețelele sociale, după ce a aflat ce au discutat aliații

Reacția vine după ce presa internațională a relatat că aliații s-au pus de acord doar asupra unui mesaj menit să transmită "nevoia ca Ucraina să fie mai aproape" de organizația militară.

Într-un mesaj pe Twitter, președintele ucrainean a arătat că păstrarea incertitudinii cu privire la aderarea Ucrainei stimulează Rusia să-și continue "teroarea".

"Ne prețuim aliații. Prețuim securitatea noastră comună. Și apreciem întotdeauna o discuție deschisă. Ucraina va fi reprezentată la summitul NATO de la Vilnius.

Pentru că este vorba despre respect. Dar și Ucraina merită respect.

Acum, în drum spre Vilnius, am primit semnale că se discută o anumită formulare fără Ucraina.

Și aș vrea să subliniez că această formulare se referă la invitația de a deveni membru NATO, nu la aderarea Ucrainei.

Este fără precedent și absurd când nu este stabilit un termen nici pentru invitație, nici pentru aderarea Ucrainei.

În același timp, se adaugă formulări vagi despre 'condiții' impuse chiar și pentru invitarea Ucrainei.

Se pare că nu există disponibilitate nici pentru a invita Ucraina în NATO, nici pentru a o face membră a Alianței.

Acest lucru înseamnă că se lasă o fereastră de oportunitate pentru ca aderarea Ucrainei la NATO să fie monedă de schimb în negocierile cu Rusia.

Iar pentru Rusia, acest lucru înseamnă o motivație pentru a-și continua teroarea. Incertitudinea înseamnă slăbiciune.

Și voi discuta deschis acest lucru la summit", a scris Zelenki pe Twitter.

