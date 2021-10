Actorul Alec Baldwin a împușcat doi oameni pe platourile de filmare. O femeie a murit

Actorul și producătorul Alec Baldwin, în vârstă de 68 de ani, este cel care a tras cu arma de recuzită, potrivit sursei citate.

Informația a fost confirmată de Biroul Șerifului din Santa Fe.

Femeia împușcată mortal a fost identificată drept directorul de imagine Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, au comunicat anchetatorii.

Ea a fost transportată cu elicopterul la Centrul medical regional Christus St. Vincent, unde a fost pronunțat decesul.

Cealaltă victimă este regizorul Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, care a fost, de asemenea, transportat la spital. Starea sa nu este momentan cunoscută.

"Conform anchetatorilor, se pare că scena la care se filma implica folosirea unei arme de foc, când aceasta a fost descărcată. Detectivii anchetează cum anume și ce tip de proiectil a fost tras", se spune într-o declarație a autorităților.

Incidentul mortal a avut loc joi, la ora locală 13.50.

"Rust" (Rugină) este un western cu acțiunea localizată în 1880, în care joacă Alec Baldwin, Travis Fimmel și Jensen Ackles.

Alec Baldwin, scurtă sinteză a carierei actoricești

Născut în data de 3 aprilie 1958 în Amityville, New York, Alec Baldwin este un cunoscut actor de film american. El provine dintr-o familie cu șase copii, ai cărei patru frați au devenit, cu toții, actori.

A debutat în anii '80 ai secolului trecut în roluri secundare în filme realizate de regizori celebri, între care Tim Burton (Beetlejuice), Mike Nichols (Working Girl), Jonathan Demme (Married to the Mob) și Oliver Stone (Talk Radio).

S-a făcut remarcat în rolul Jack Ryan din "Vânătoarea lui Octombrie Roșu" (1990). A jucat în filme regizate de Woody Allen (Alice, 1990, To Rome with Love, 2012, Blue Jasmine, 2013) și Martin Scorsese (The Aviator, 2004 și Departed, 2006), fiind nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar cu interpretarea din drama The Cooler (2003).

În perioada 2006 - 2013 jucat în sitcomul 30 Rock al rețelei NBC, câștigând două premii Primetime Emmy, trei Globuri de Aur și șapte premii acordate de Ghilda Actorilor de Televiziune.

Mai recent, l-a portretizat pe fostul președinte Donald Trump în producția Saturday Night Live, prestație care i-a mai adus un premiul Primetime Emmy.

Este la a doua căsătorie și are șapte copii.

