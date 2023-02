Alerte de raid aerian la televiziunile din Rusia | "Toată lumea să se îndrepte spre adăposturi, sunt posibile lovituri cu rachete!"

Situația este semnalată de CNN, care precizează că, potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență, alertele au fost emise în urma unui atac informatic.

"Ca urmare a piratării serverelor posturilor de radio și ale canalelor de televiziune din unele regiuni ale țării, au fost difuzate informații despre alerte de raid aerian", se arată într-un comunicat difuzat marți de instituția citată.

"Ministerul pentru Situații de Urgență din Rusia informează că aceste informații sunt false și nu corespund realității", se mai spune în comunicatul instituției ruse.

Videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare au prezentat emisia unor posturi de radio ruse care au difuzat alertele de raid aerian.

Citește și: Moscova face lumină cu privire la planurile sale în Crimeea: "Este imposibil!"

Într-o astfel de postare pe Twitter, se precizează că alarmele false au fost emise în regiunile Moscova, Santk Petersburg și Belgorod.

"Atențiune, este alertă de raid aerian, toată lumea să se îndrepte spre adăposturi. Există amenințarea unor lovituri cu rachete", spune textul alertei.

Hackers broadcast a fake air raid alert on radio and TV stations in Russia's Moscow, Leningrad and Belgorod oblasts. "Attention, attention, an air raid alert is announced, everyone go immediately to air raid shelters. There is a threat of a missile strike." pic.twitter.com/JG9qWGxCTv