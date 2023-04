O artistă de circ s-a zdrobit de sol sub ochii soțului ei, în timpul unui spectacol acrobatic neautorizat petrecut în China

Femeia, cu numele artistic Sun (foto interior), s-a zdrobit de sol după ce a fost ridicată în aer împreună cu soțul ei

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată cum cuplul este urcat la înălțime de o macara deasupra unei scene mari în aer liber.

Femeia se ține de partenerul ei, ale cărui brațe sunt înfășurate în jurul a două bucăți de material textil, prinse de utilajul ridicător.

În timp ce se legănau în aer, femeia a pierdut, aparent, aderența și s-a desprins de bărbat. Într-un ultim efort, acesta a încercat să o prindă cu picioarele, dar nu a reușit.

A Chinese acrobat has died after falling to her death during a performance in #China pic.twitter.com/ZavC29n5VS