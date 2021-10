Atac cu cuțit și acid, urmat de incendiere, într-un tren din Tokyo: cel puțin 10 persoane rănite

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei locale 20:00. Bărbatul a înjunghiat mai multe persoane, înainte să provoace un incendiu.

Potrivit televiziunii publice, NHK, cel puțin zece oameni au fost răniți, iar un bărbat este în stare gravă. Acesta are 60 de ani și este inconștient.

Trenul se afla în apropierea gării Kokuryo, în orașul Chofu, la vest de Tokyo. Atacatorul, identificat doar ca un bărbat în vârstă de 20 de ani, a fost arestat la fața locului și este cercetat, a transmis NHK.

JUST IN - Man with knife sets a train in #Tokyo on fire, attacker detained; at least 15 injured.pic.twitter.com/Oz5cUEh055