Poliția a rezolvat un caz de crimă vechi de 50 de ani, în statul american Illinois. Suspectul tocmai ieșise la pensie

Anchetatorii din statul Illinois l-au pus sub acuzare pe suspectul într-un caz de viol și crimă din 1972.

Barry Lee Whelpley, 76 de ani, a fost arestat și acuzat că a ucis-o pe Julie Ann Hanson, care avea 15 ani la momentul comiterii omorului.

Cadavrul fetei a fost descoperit într-un lan de porumb.

Polițiștii au constatat că victima fusese violată și înjunghiată de 36 de ori.

"Acum 49 de ani, în iulie 1972, o fată de 15 ani a împrumutat bicicleta tatălui său pentru a merge la un meci de baseball. Ea nu s-a mai întors acasă. Pentru departamentul nostru, acest caz n-a fost niciodată unul "rece" (vechi și nerezolvat, n.r.) Am continuat să investigăm acest caz 49 de ani. N-am uitat de uciderea lui Julie Ann Hanson, am continuat să-l căutăm pe ucigaș. Și am avut poza ei pe birouri și dosare în toți acești ani", a declarat Robert Marshall, șeful poliției din Naperville, Illinois.

"Fost sudor, tocmai s-a pensionat în Minnesota și nu locuia în Napperville la momentul crimei. Avea 27 de ani. Acum are 76", a precizat procurorul districtual James Glasgow.

Anchetatorii spun că Whelpley a fost identificat cu ajutorul probelor genealogice și al analizei ADN.

El a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul 1, infracțiune care implică premeditarea și care îi poate aduce pedeapsa cu moartea unui acuzat adult.

Cauțiunea în cazul lui Whelpley a fost fixată la 10 milioane de dolari.

