"Arde frumos": Ucraina susține că a lovit un sistem de rachete pe teritoriul rusesc, cu arme occidentale

"Arde frumos. Este un S-300 rusesc. Pe teritoriul rusesc. Primele zile după ce am primit permisiunea de a folosi arme occidentale pe teritoriul inamic", a postat pe Facebook viceprim- ministrul Ucrainei, Iryna Vereshchuk, alături de o fotografie care pretinde că arată lovitura.

Aceasta vine la doar câteva zile după ce președintele american Joe Biden a dat Ucrainei permisiunea de a efectua lovituri limitate cu arme americane pe teritoriul rusesc din jurul Harkovului, după ce mai multe națiuni europene au eliminat restricțiile privind modul în care pot fi folosite aceste arme.

Nu este clar dacă armele folosite în lovitura descrisă de Vereshchuk au fost furnizate de SUA, transmite CNN.

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a lăudat decizia lui Biden de a permite unele lovituri pe teritoriul rusesc ca fiind un "pas înainte" care va ajuta forțele sale să apere regiunea Harkov, aflată în dificultate, deși unii analiști au pus la îndoială faptul că noile libertăți vor consolida semnificativ capacitatea Ucrainei de a respinge invazia Rusiei.

Potrivit CNN, analiștii militari și-au temperat așteptările, în parte pentru că SUA sunt ferme în a nu permite Ucrainei să folosească cea mai performantă muniție pe care a primit-o pentru a trage în Rusia: rachetele cu rază lungă de acțiune, cunoscute sub numele de ATACMS, care pot lovi ținte aflate la o distanță de 300 de kilometri.

În schimb, Ucraina poate folosi doar rachete cu rază mai scurtă de acțiune, cunoscute sub numele de GMLRS, care au o rază de acțiune de aproximativ 70 de kilometri.

Ukraine using it's new ability to strike Russian territory with spectacular effect, taking out more of Russia's pricey and increasingly rare S-300/S-400 anti-aircraft batteries around Belgorod.



Footage from sad Russians yesterday. https://t.co/MNd9VFgLH2 pic.twitter.com/CplG0wMtL3