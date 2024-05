Generalul Ben Hodges, despre războiul din Ucraina: "Dacă nu vor câştiga, este eşecul nostru al tuturor"

Generalul Ben Hodges a vorbit înt-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, despre cât de important este ca Ucraina să câștige războiul cu Rusia. Mai mult, acesta a explicat riscurile pentru România şi Moldova dacă ruşi ajung să ocupe Odesa.

Generalul-locotenent american (r.) Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre americane staţionate în Europa, a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Radu Tudor, la Forumul pentru Securitate în Marea Neagră și Balcani, despre evoluția conflictului din Ucraina în Marea Neagră.

Întrebat ce se va întâmpla dacă ruşii vor ocupa Odesa şi apoi vor coborî spre Delta Dunării şi spre granița NATO şi a României, generalul Ben Hodges a spus:

"Dacă rușii reușesc cumva să ocupe Odesa, asta va însemna că Statele Unite, Germania, restul aliaților, au dat greș în încercarea lor de ajuta Ucraina. Acesta ar fi un eşec al nostru. Nu ar trebui să se întâmple asta, Ucraina ar trebui să poată învinge Rusia în Ucraina. Dar scenariul se poate întâmpla, dacă, noi în occident nu vom reuși să ajutăm Ucraina.

Dacă ruşii ocupă Odesa, asta va însemna că ei vor controla întreaga costă a Mării Negre, practic de la gurile Dunării până la Poti, în Georgia, ceea ce, evident, vor. Aceasta ar fi o mare problemă pentru libertatea de navigaţie, pentru modul de livrare al cerealelor, a energiei electrice şi Ucraina nu va mai putea să exporte nimic pe mare. Şi chiar dacă ar exista un acord de pace după aceea, niciun investitor nu va mai vrea să ajute Ucraina. Va fi deci o problemă continuă cu refugiații şi probleme economice pentru Ucraina.

Generalul Ben Hodges, avertisment despre intențiile Rusiei în Ucraina

Dar, din punct de vedere militar, dacă vor ocupa Odesa, vor fi în poziția de a controla Dunărea, pot controla gurile fie prin forţe navale cu rachete cu raza lungă de acţiune şi cu forţe terestre. Acum vorbim despre o situaţie în care Moldova este amenințată grav şi suntem foarte aproape de o situaţie în care Rusia se confruntă cu o ţară NATO. Şi am fi în această situaţie pentru că noi toţi, mai ales SUA şi Germania, am acţionat fără prea mare încredere în noi de teamă că am putea provoca Rusia şi am ajunge într-un conflict între NATO şi Rusia", a spus generalul Ben Hodges.

- Sunt suficiente grupurile de luptă de pe flancul de est de la Marea Baltică la Marea Neagră cu peste 40.000 de soldați pentru a apăra teritoriul NATO?

"În România avem forţele aeriene românești, avem misiunea NATO în Marea Neagră, forţele aeriene ale SUA, deci mai sunt şi alte capacitați de luptă pe lângă forţele terestre. Şi apoi mai este şi forţa maritimă a României, Bulgariei şi Turciei. Dar nu sunt suficiente pentru a ne apăra împotriva atacurilor cu rachete ale Rusiei, pentru că ar trebui să presupunem că vor face împotriva noastră aici, în România, ceea ce au făcut în Ucraina şi mă refer la atacul asupra infrastructurii de transport: aeroporturi, porturi, căi ferate, generatoare electrice, precum şi ţinte civile. Deci nu cred că avem destule forțe de apărare aeriană şi rachete pentru a-i contracara şi, în mod cert, nu avem destulă muniție, de la arme, la lansatoare de rachete", a spus generalul Ben Hodges pentru Antena 3 CNN.