Dana Budeanu a dezvăluit la ce și cine se referă când vorbește despre „colegii lui Călin Georgescu din SIE”

Dana Budeanu a explicat joi, la emisiunea „În fața națiunii” de la Antena 3 CNN, la ce se referă atunci când vorbește despre ”colegii lui Călin Georgescu din SIE”. Ea spune că nu are nicio problemă cu serviciile secrete dar nu înțelege de ce fostul candidat la președinție nu își asumă trecutul, cum a fost format și de cine anume.

„Noi nu avem nicio problemă cu serviciile secrete. Eu n-am nicio problemă, asta e, domnule, dar de ce nu-și asumă? „Da, Domnule, așa am fost crescut, am fost format de...sunt....și uitați, eu am venit așa, pe cal și vreau să fac.... Da, așa este, așa este, sunt colegii mei și aia e.”?

Și mai este ceva și atenție, eu nu spun nici în glumă, nici cu titlu peiorativ. Chiar nu spun. Domnule, au existat de-a lungul anilor, în acest val suveranist, aceste idei, simpatii legionare. Domnule, stați așa puțin și cu asta, că eu le-am înșirat pe toate. De ce nu se asumăm? Stați așa puțin, să vorbim.

Adică eu oi fi simpatizant. Oricum nu se mai întoarce acum regimul, nu se întâmplă nimic. Domnule, dar de ce nu-mi asum, că eu sunt același ăla de acum 5 ani, de acum 10 ani, de acum 15 ani? Sau nu mai sunt, dar spun: „Nu mai sunt. Eu credeam, atunci m-am operat, am suferit, am devenit vegetarian și acuma nu mai simt așa. Acum sunt pur”. Dar asumat.”, a spus Dana Budeanu, la Antena 3 CNN.

„Trecem prin asta pentru că au existat inechități grave sociale, politice, administrative în timpul pandemiei și s-a creat mediul propice unei revolte interioare, care nu este nici despre domnul Georgescu, doamne ferește, și nu este despre niciun nou val care trebuie să alveze România. Este despre ceea ce fiecare a simțit în acea perioadă.

România este foarte bine și o să fie și mai bine. Dar secretul acestui bine a fost mereu abilitatea politică. Aia care e și care se creează printr-o majoritate stabilă, cu oameni care știu ce fac, cu experiență.”, a mai adăugat Dana Budeanu.