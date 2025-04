Ce riscuri există în România de un blackout ca în Spania și Portugalia. Ministrul Energiei: „Fiecare minut înseamnă pagube”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat luni, la Antena 3 CNN, ce riscuri există ca în România să aibă loc o pană de curent majoră, care să provoace haos, așa cum s-a întâmplat în Spania și Portugalia.

„În România, în primul rând, apelul meu este la calm. Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. Acest blackout din Peninsula Iberică a afectat Spania și Portugalia și anumite regiuni din Franța, din sud, cele care erau interconectate cu nord-estul Spaniei. Practic, pauzele sunt în analiză.

Acum, prioritatea dispecerului Energetic Național din fiecare stat în parte este restabilirea alimentării cu energie electrică, pentru că în cazul unui blackout fiecare minut contează. Fiecare minut înseamnă pagube de zeci, poate sute de milioane de euro.

Experiența României cu blackout-ul este din 1977, singura dată când s-a întâmplat și deși a durat doar 5h, atunci pagubele au fost de trei-patru ori mai mari decât pagubele cutremurului din același an.

Din perspectiva adecvanței sistemului energetic național, în acest moment nu există probleme și am toată încrederea în specialiștii pe care îi avem și împreună cu care am reușit să traversăm perioade foarte dificile pentru sistemul nostru energetic.

Reamintesc de Paște a fost un consum minim istoric, de cam 2.500 de megawați. Atunci am avut norocul de a beneficia de un mix energetic divers. Am redus practic producția hidro aproape de zero, producția în centralele pe cărbune la fel, la fel pe gaz. Deci am venit în linie astfel încât consumul și producția să fie similare. Având și o zi însorită în care producția din panourile fotovoltaice a fost destul de mare în fiecare secundă, experții din dispeceratul energetic național asta fac, reglează acest sistem energetic. Și un lucru pe care noi îl luăm ca o normalitate, ca un firesc, un dat, faptul că se aprinde becul este de fapt rezultatul muncii acestor oameni care, repet, în fiecare clipă ajustează producția în funcție de consum.

Și dacă acum 30-35 de ani vorbeam de o producție foarte predictibilă în centrale pe cărbune, pe gaz și așa mai departe, dar și consumul era foarte predictibil în mari uzine, fabrici, deci cumva consum în bandă, iată că astăzi trăim într-o nouă lume, în care producția este intermitentă, o avem mult mai mare dacă bate soarele sau dacă bate vântul și consumul este greu predictibil.

Avem aparate de aer condiționat, avem mașini electrice, stații de reîncărcare. S-a schimbat lumea și pentru iată, țări mai avansate decât noi, acest lucru poate să pună probleme. De aceea trebuie să investim în stocare în baterii. Și România a făcut deja asta și în anii următori vom sta și mai bine. Ne-am mărit capacitatea cam de 100 de ori în ultimul an. Este o creștere spectaculoasă. Trebuie să investim în rețele și avem cam 1,7 miliarde de euro granturi atrase, în ultimul an și jumătate, pentru modernizarea rețelelor. Trebuie să facem proiecte de tipul Tarnița-Lăpuștești, de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj.

Au foarte multă energie verde (n.r. Spania și Portugalia), producție intermitentă, au o interconectare redusă cu restul continentului european. Asta determină de multe ori prețuri mai mici, dacă vă uitați pe harta prețurilor în Spania și Portugalia, dar iată și o vulnerabilitate mai mare în sistemul lor energetic.”, a explicat Sebastian Burduja, la Antena 3 CNN.