Haos total în Spania din cauza blackout-ului: Orașe paralizate, trenuri blocate în câmp, aeroporturi închise și spitale în beznă

Un haos fără precedent a cuprins luni Spania și Portugalia, după o pană masivă de curent. Foto: X

Un haos fără precedent a cuprins luni Spania și Portugalia, după o pană masivă de curent care a paralizat transportul public, a închis aeroporturi din Madrid și Lisabona, a afectat rețelele de telecomunicații și a lăsat orașe întregi fără semafoare și servicii esențiale. Mii de oameni au rămas blocați în gări, pe șosele sau în campusuri universitare, spitale mari și-au suspendat operațiile programate, iar școlile au fost închise pe alocuri. De asemenea, la centrala nucleară Cofrentes s-a declanșat planul de urgență. Autoritățile avertizează că restabilirea completă a energiei ar putea dura până la 10 ore, potrivit El Pais.

În Spania, incidentul s-a produs la ora 12:32 și, deși în unele locuri întreruperea a durat doar câteva minute, efectele sunt resimțite în continuare. Compania Red Eléctrica investighează cauzele acestei pene, descrisă drept „excepțională și total extraordinară”, iar estimările indică o durată de până la 10 ore pentru remedierea completă.

› Vezi galeria foto ‹

Transport public paralizat. Oamenii fac autostopul

Transportul public a fost paralizat, toate trenurile operate de compania națională Renfe au fost oprite, afectând peste 1,3 milioane de pasageri.

Red Eléctrica, the operator of the national power grid in Spain, reports that the ongoing power outage seen in Spain, Portugal, and parts of France is “exceptional and extraordinary” with full restoration expected to take between 6-10 hours. Adding that they will not speculate at… pic.twitter.com/GyyRmU1DT3 — OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025

Traficul rutier a devenit extrem de periculos din cauza semafoarelor oprite, iar Direcția Generală de Trafic a cerut populației să evite deplasările.

Both Spain and Portugal, as well as their capitals of Madrid and Lisbon, are currently suffering from a massive power outage, effecting airports, hospitals, power plants, subways, traffic lights, and other critical infrastructure across Western Europe. The cause of the outage is… pic.twitter.com/dBWfgwvXz0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025

În Barcelona, studenții de la Universitatea Autonomă s-au trezit blocați în campusul izolat din Bellaterra. Cu trenurile oprite și autobuzele supraaglomerate, mulți au recurs la autostop, afișând pancarte improvizate cu orașele unde doreau să ajungă.

Haos și în aeroporturi

Situația a devenit critică și în aer, după ce aeroporturile internaționale Barajas din Madrid și Humberto Delgado din Lisabona au fost închise din cauza lipsei de electricitate.

În plus, rețelele de telecomunicații au fost afectate grav, numeroși locuitori din ambele țări au raportat că nu mai au acces la rețelele mobile.

Both Spain and Portugal, as well as their capitals of Madrid and Lisbon, are currently suffering from a massive power outage, effecting airports, hospitals, power plants, subways, traffic lights, and other critical infrastructure across Western Europe. The cause of the outage is… pic.twitter.com/dBWfgwvXz0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025

Cursuri oprite în școli

În Andaluzia, autoritățile au suspendat cursurile în școli pentru a doua parte a zilei. Profesorii au fost rugați să aibă grijă de elevi până când aceștia au putut fi preluați de părinți sau de transportul școlar.

În multe școli, mesele de prânz au fost improvizate, fiind servite doar preparate reci precum salate și iaurturi, din lipsa posibilității de a încălzi mâncarea.

NEW: Massive power blackout hits Spain and Portugal causing chaos as trains, traffic lights and card payments are down.



The mayor of Madrid is urging residents to keep all movements to an “absolute minimum.”



“I ask all residents of Madrid to keep their movements to an absolute… pic.twitter.com/GCu7h96Fb1 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 28, 2025

Situație de criză și în spitale

La spitalul Doce de Octubre din Madrid, consultațiile și operațiile programate pentru după-amiază au fost suspendate. Deși unitatea funcționează cu ajutorul generatoarelor, atmosfera la intrare era agitată, cu oameni încercând să ia legătura cu rudele sau să găsească alternative pentru a ajunge acasă în lipsa metroului și autobuzelor.

În Alicante, în lipsa curentului, un bărbat a adus în stradă un radiocasetofon cu baterii, devenind rapid un punct de informare improvizat pentru vecini.

Între timp, centrala nucleară Cofrentes din Valencia și-a activat Planul Intern de Urgență în faza de pre-alertă. Autoritățile au anunțat că centrala dispune de suficiente generatoare pentru a funcționa independent timp de șapte zile, în caz de necesitate.

Whole countries are going dark across Europe.



??Portugal, Spain??, Andorra??, Germany??, UK??, Ireland??, Poland??, Czech Republic??, Netherlands?? — all in blackout.



No power. No internet. No public transport.



Anyone hearing anything? Any rumours? pic.twitter.com/bQmgvoeZ2b — Sumit (@SumitHansd) April 28, 2025

Deși nu au fost afectate de pana de curent și au operat normal, bursele europene şi-au redus câştigurile comparativ cu datele de luni de la ora prânzului. De asemenea, companiile de energie şi cele de electricitate sunt în cădere.