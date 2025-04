Care e efectul unei pene masive de curent. Ministru: România a avut un singur blackout, în '77, au fost pagube mai mari ca la cutremur

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat luni, la Antena 3 CNN, în contextul blackoutului din Peninsula Iberică, că nu există niciun fel de problemă în sistemul electroenergetic național. FOTO: Getty Images

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat luni, la Antena 3 CNN, în contextul blackoutului din Peninsula Iberică, că nu există niciun fel de problemă în sistemul electroenergetic național și că "românii nu au motive de îngrijorare". El a explicat că un asemenea incident este extrem de grav și a amintit situația critică prin care a trecut România, în 1977: "Gândiți-vă că în România am avut un singur blackout în istorie, într-un an blestemat. Se întâmpla în 1977. A durat câteva ore, dar pagubele acelui blackout au fost mult mai mari decât pagubele cutremurului din același an".

"Trebuie să-i liniștim pe români. Nu există niciun fel de problemă în sistemul electroenergetic național. Nu au fost niciun fel de incidente la noi în țară și nu avem niciun motiv de îngrijorare în ceea ce privește evoluția evenimentelor din Spania și Portugalia. Am discutat și cu dispecerul energetic național de la noi. În acest moment e mult prea devreme să ne dăm cu părerea. Ei se concentrează pe restabilire a alimentării în zonele afectate. În orele următoare, în zilele următoare vom ști exact ce s-a întâmplat și, eventual, dacă sunt lecții de învățat pentru ceilalți", a spus Burduja.

În ceea ce privește România, într-o ipoteză similară, el a dat asigurări că "există scenarii de lucru, există echipe de experți foarte bine pregătiți și că există instrumente necesare pentru gestionarea oricărei situații".

"Dar, repet, în acest moment nu se pune problema vreunui risc de blackout în România. Vă asigur că în România nu avem probleme și, mai mult decât atât, din toate discuțiile mele, toate analizele efectuate împreună cu Dispeceratul Energetic Național, am toată încrederea în nivelul de expertiză și în resursele pe care România le are pentru a avea un sistem energetic sigur și rezilient", a spus ministrul.

"În general, un asemenea incident este extrem de grav. Gândiți-vă că în România am avut un singur blackout în istorie, într-un an blestemat. Se întâmpla în 1977. A durat câteva ore, dar pagubele acelui blackout au fost mult mai mari decât pagubele cutremurului din același an", a explicat el pagubele care ar putea apărea într-o asemenea situație.