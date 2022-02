Bogdan Aurescu, interviu pentru CNN: ”Într-adevăr, se pare că există o pregătire a unui pretext pentru atac, pentru invazie”

NATO și-a consolidat prezența în Europa de Est, pentru a consolida flancul estic al blocului. Acesta este unul dintre motivele lui Vladimir Putin pentru poziția sa militară agresivă din prezent.

România s-ar afla în mijlocul oricărei lupte, împarte 650 de kilometri de graniță cu Ucraina și ar fi una dintre bazele de operațiuni ale NATO. SUA au 2.000 de soldați acolo, iar NATO are de două ori mai mulți, deoarece există unele temeri că luptele din Ucraina s-ar putea răspândi în țară.

În acest context, ministrul Afacerilor Externe a explicat că nu se poate compara mișcarea de trupe de pe teritoriul țării noastre cu acumularea a aproximativ 150.000 de soldați la granița Ucrainei, așa că Putin nu poate privi acest lucru ca pe o provocare.

Întrebat dacă împărtășește îngrijorările președintelui SUA, care a spus că orice alt atac asupra Ucrainei ar putea avea loc în următoarele zile, Aurescu a răspuns afirmativ: ”cred că situația de securitate, în acest moment, pare foarte îngrijorătoare. Într-adevăr, în ciuda declarațiilor părții ruse că sunt gata de dialog și că și-au retras trupele de la granița de est a Ucrainei, ei bine, acest lucru nu a fost confirmat în realitate, acest lucru nu a fost confirmat pe teren”.

”În același timp, am văzut că Duma Rusă a propus președintelui Rusiei să recunoască drept entități independente provinciile separatiste din Ucraina. Dacă se întâmplă acest lucru, va fi o încălcare clară a dreptului internațional, deoarece nu ar trebui recunoscută nicio situație ilegală în dreptul internațional. Apoi am observat faptul că președintele Putin a folosit termenul ”genocid” în timpul conferinței de presă cu cancelarul german de acum câteva zile. În același timp, am observat astăzi atacurile cu obuze din estul Ucrainei”, a explicat Aurescu.

”Într-adevăr, se pare că există o pregătire sau o clădire a unui pretext pentru atac, pentru invazie. Acest lucru este, desigur, inacceptabil. Apoi, astăzi am observat faptul că ministrul Lavrov a transmis răspunsul părții ruse la propunerile care au fost înaintate pe 26 ianuarie de către Statele Unite. România a fost implicată în pregătirea acelei lucrări a Statelor Unite. Dar, în același timp, ceea ce ar fi trebuit să fie un gest de deschidere către dialog a fost însoțit de declararea șefului adjunct de misiune al Ambasadei SUA la Moscova ca persona non grata. Deci imaginea de ansamblu este destul de îngrijorătoare,” a adăugat acesta.

Ministrul Afacerilor Externe a spus și că miniștrii apărării din NATO au decis să dezvolte opțiuni pentru întărirea apărării alianței, inclusiv prin înființarea de noi Grupuri de Luptă, iar unul dintre aceste Grupuri de Luptă ar putea fi înființat în România. ”Ne-am oferit să fim o națiune gazdă, am salutat anunțul președintelui Macron că Franța va servi ca națiune-cadru pentru acest grup de luptă și acest proces se va desfășura în următoarele săptămâni și sperăm că vom avea un grup de luptă în România”.

Ministrul Afacerilo Externe este sigur că Alianța Nord Atlantică este unită și că nu va ceda presiunilor lui Putin de a retrage trupele din Europa de Est.