Ce se știe despre bomba care a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin

Informația este distribuită de agenția TASS, care citează, la adăpostul anonimatului, un oficial din instituțiile de aplicare a legii.

Dughina (foto) a murit sâmbătă noaptea, după ce un dispozitiv exploziv a aruncat în aer mașina cu care femeia se întorcea de la un eveniment în apropiere de Moscova.

Ancheta în acest caz este condusă de Comitetul de Investigații, agenția care preia cele mai grave cazuri infracționale de pe teritoriul Rusiei.

Anterior, oficialii implicați în acest caz au anunțat că explozia a fost provocată de o încărcătură de 400 de grame de TNT atașată de mașină, pe partea șoferului.

Informația privind detonarea de la distanță a bombei adâncește controversele în acest caz, în condițiile în care presa locală și cea internațională au relatat că este posibil ca Aleksandr Dughin să fi fost, de fapt ținta atentatului.

Dughin trebuia să urce în mașina în care a murit fiica sa, dar s-a răzgândit în ultimul moment, conform celor relatate de presă.

O detonare de la distanță înseamnă că atentatorii erau siguri în privința persoanei aflate la volan, altfel ar fi putut contramanda explozia.

Daria Dughina, victima atacului, a fost editor al unui site de propagandă numit United World International şi o prezență frecventă în mass-media rusă, unde promova idei similare cu ale tatălui său.

Aleksandr Dughin, aparent devastat în imaginile în care a fost surprins după moartea fiicei sale, a fost internat în spital, conform canalului Nexta_TV.

Nexta menționa, ieri, că nu se știe care e starea acestuia.

