"Aici e casa lui Pele!" | Vulcanul hawaiian Kilauea erupe spectaulos, după o pauză de câteva luni

Erupția s-a declanșat duminică, în craterul Halema'uma'u, potrivit Institutului de Supraveghere Geologică din SUA, USGS.

Momentul erupției a fost precedat de o perioadă de seismicitate puternică și de o ridicare rapidă a vârfului, a precizat USGS.

Un material video a surprins momentul în care lava a ieșit din fisurile de la baza craterului, însă activitatea vulcanului s-a limitat la crater.

"Momentan, lava aruncată de Kilauea este limitată la vârf și nu reprezintă o amenințare pentru comunitățile din jur", a anunțat Agenția pentru gestionare a situațiilor de urgență din Hawaii.

Kilauea volcano has been erupting on and off for months, and scientists are assessing whether it could pose any major danger to the community.



