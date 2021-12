Patru copii au murit la serbarea de sfârșit de an școlar după ce au fost aruncați în aer, într-un castel gonflabil, în Australia

Copiii au căzut după ce castelul a fost luat de vânt și ridicat în aer.

Drama s-a petrecut joi dimineață, la un eveniment școlar, în orașul Devonport, în statul australian Tasmania.

"Nouă elevi în clasele 5/6 la școala primară Hillcrest au căzut de la o înălțime de circa 10 metri după ce un vânt puternic a ridicat în aer un castel și alte elemente gonflabile", a precizat poliția locală.

Doi băieți și două fete au murit. Alți cinci copii au ajuns la spital cu răni grave, fiind transportați cu elicopterul.

Poliția nu a precizat vârstele victimelor dar CNN precizează că elevii de clasa a 6-a au între 10 și 12 ani.

