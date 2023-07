Creșterea temperaturilor poate fi un pericol pentru avioane: "Decolarea poate deveni imposibilă"

Creșterea temperaturii aerului, cauzată de schimbările climatice, poate deveni un pericol pentru avioane, atrag atenția specialiștii.

Sursa foto: Profimedia Images

Pe măsură ce perioadele de căldură extremă devin tot mai frecvente, problemele la decolare s-ar putea extinde la mai multe zboruri, forțând companiile aeriene să blocheze pasagerii la sol, scrie CNN.

"Principala problemă cu care se confruntă orice avion la decolare este că avioanele sunt foarte grele, iar gravitația vrea să le țină pe sol. Pentru a depăși gravitația, trebuie să creeze portanță, care este atmosfera care împinge avionul în sus", spune Paul Williams, profesor de studii atmosferice la Universitatea Reading din Marea Britanie.

"Portanța depinde de mai mulți factori, dar unul dintre cei mai importanți este temperatura aerului – și pe măsură ce aerul se încălzește, acesta se rarefiază prin dilatare, astfel încât numărul de molecule care pot împinge avionul în sus scade", adaugă el.

Potrivit lui Williams, avioanele obțin cu 1% mai puțină portanță pentru fiecare creștere cu 3 grade Celsius a temperaturii.

"De aceea, căldura extremă îngreunează decolarea avioanelor și, în unele condiții extreme, aceasta poate deveni imposibilă", a spus el.

"Greutatea maximă a avioanelor la decolare s-a redus cu 127 kg în fiecare an"

"Am descoperit că greutatea maximă la decolare s-a redus cu 127 kg în fiecare an – aproximativ echivalent cu greutatea unui pasager plus bagajul său, ceea ce înseamnă că poate fi transportat un pasager în minus în fiecare an", spune Williams, potrivit CNN.

Din fericire, companiile aeriene au soluții la această problemă, spune Williams. "Există multe soluții pe masă. Ați putea planifica zboruri departe de cea mai caldă parte a zilei, cu o mulțime de zboruri dimineața devreme și seara târziu, care este o tactică deja folosită în regiuni fierbinți precum Orientul Mijlociu", notează el.

"Situația în care oamenii sunt obligați să renunțe la zboruri din cauza vremii prea calde este rară și va fi rară. Majoritatea avioanelor nu ating niciodată greutatea maximă la decolare, așa că acest lucru se întâmplă în cazuri excepționale - în principal pe aeroporturile cu piste scurte, la altitudini mari și vara", spune el.