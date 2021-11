Curcanii Peanut Butter şi Jelly, grațiați de președintele american Joe Biden de Ziua Recunoștinței

Vineri, cele două păsări au beneficiat de o grațiere din partea șefului statului american, în grădina de trandafiri a Casei Albe. Cei doi curcani albi uriași din Indiana au participat la un eveniment tradițional, care s-a derulat de câțiva zeci de ani.

„În loc să fie gătiţi în suc propriu, aceşti doi curcani sunt stimulaţi”, a spus Joe Biden. Este un joc de cuvinte (getting basted şi getting boosted) care făcea referire la dozele booster de vaccin.

President Biden pardons the National Thanksgiving Turkeys 'Peanut Butter' and alternate 'Jelly' at the White House. pic.twitter.com/wepRlsra1U