Un elicopter al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit. Șeful Statului Major al Apărării era la bord

Cauza accidentului și indentitățile celorlalți pasageri nu sunt încă cunoscute. IAF a spus că „a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza accidentului”.

Generalul Rawat și soția sa se numărau printre cele 13 persoane care călătoreau cu elicopterul.

Până acum, cinci cadavre au fost găsite la locul accidentului, iar două persoane au fost transportate la spital cu arsuri grave.

Rawat este cel mai înalt oficial din armata indiană. El este și consilier al Ministerului Apărării. Și-a asumat postul nou creat anul trecut, după ce s-a retras din funcția de șef al armatei.

Agenția de presă Press Trust of India a declarat că elicopterul Mi-17V5 era în drum de la o bază a forțelor aeriene către colegiul de servicii de apărare al armatei când s-a prăbușit lângă Coonoor în Tamil Nadu.

A helicopter carrying India's Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat has crashed in Coonoor, Tamil Nadu. Brig L S Lidder and Lt Col Harjinder Singh were also in the helicopter.