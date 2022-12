Elon Musk a dat afară permanent de pe Twitter jurnaliști de la CNN, New York Times și Washington Post | Miliardarul acuză publicarea "coordonatelor de asasinare"

Platforma Twitter a suspendat permanent, joi, mai multe conturi ale unor jurnaliști cunoscuți care lucrează la mari companii media din Statele Unite.

Twitter nu a oferit explicații pentru decizia care marchează, potrivit CNN, un nou pas făcut de proprietarul platformei, Elon Musk, în impunerea unilaterală a autorității sale asupra acestei rețele sociale.

Conturile suspendate aparțin jurnaliștilor Donie O'Sullivan (CNN), Ryan Mac (The New York Times), Drew Harwell (The Washington Post) precum și altor reprezentanți ai mass-media care au acoperit subiecte legate de Elon Musk în ultimele săptămâni.

CNN notează că a fost blocat și contul jurnalistului independent Aaron Rupar iar Musk și Twitter nu au răspuns, joi seară, solicitărilor de a explica în mod clar de ce ziariștii menționați au fost excluși de pe platformă.

Potrivit CNN, Elon Musk a afirmat în mod fals că jurnaliștii au încălcat noua politică "anti-doxxing", prin publicarea datelor de localizare în timp real a proprietarului Twitter.

Elon Musk spune că i-au fost publicate "coordonatele de asasinare"

Miliardarul susține că publicarea acestor informații echivalează cu indicarea "coordonatele de asasinare".

Înainte de a fi suspendat permanent, Donie O'Sullivan a relatat chiar pe Twitter că a fost suspendat de pe platformă contul unei platforme sociale concurente, Mastodon, care permite în continuare mesajele @ElonJet.

@ElonJet postează coordonatele actualizate ale avionului privat al lui Elon Musk.

Alți jurnaliști care au fost interziși pe Twitter au scris, la rândul lor, despre acest cont.

Noile interdicții ridică semne de întrebare în legătură cu viitorul Twitter și cu angajamentele recente ale lui Elon Musk în legătură cu libertatea de exprimare pe această rețea socială.

Proprietarul Twitter a spus în repetate rânduri că va permite toate "exprimările legale" pe platforma sa.

Elon Musk a explicat, în aprilie, ce înseamnă "libertatea de exprimare" pe Twitter

În aprilie, în ziua în care a achiziționat Twitter, el a publicat următorul mesaj: "Sper ca până și cei mai răi critici ai mei să rămână pe Twitter, pentru că asta înseamnă libertatea de exprimare."

Un purtător de cuvânt al CNN a declarat că această organizație mass-media va "reevalua" relația sa cu Twitter în funcție de răspunsul solicitat în legătură cu interzicerea conturilor jurnaliștilor.

"Suspendarea impulsivă și nejustificată a numeroși reporteri, inclusiv a lui Donie O'Sullivan, este îngrijorătoare, dar nu surprinzătoare. Creșterea instabilității și incertitudinii pe Twitter ar trebui să îngrijoreze pe oricine utilizează acest serviciu", a precizat purtătorul de cuvânt.

The New York Times a reacționat la rândul său, indicând, printr-un purtător de cuvânt, că nici publicația americană și nici jurnalistul său, al cărui cont a fost suspendat, nu au primit explicații pentru decizie.

"Ne exprimăm speranța vor fi reactivate toate conturile suspendate ale jurnaliștilor iar Twitter va veni cu o explicație satisfăcătoare pentru această măsură", a menționat reprezentantul The New York Times.

Decizia lui Musk, criticată de sindicate și organizații care apără libertățile civile

Jurnalistul Aaron Rupar a confirmat, și el, că nu a primit din partea Twitter nicio explicație pentru suspendarea contului său.

Decizia Twitter a atras deja condamnarea din partea mai multor organizații, inclusiv Sindicatul American pentru Libertăți Civile, care a declarat: "Este imposibil de corelat aspirațiile Twitter privind libertatea de exprimare cu eliminarea conturilor jurnaliștilor critici".

De asemenea, președintele Societății Jurnaliștilor Profesioniști a spus că este îngrijorat de acțiunea întreprinsă de Twitter la adresa jurnaliștilor și că o astfel de decizie îi afectează pe toți ziariștii.

Elon Musk a dat drumul la dezinformări despre COVID pe Twitter

CNN amintește că miercuri a fost suspendat permanent pe Twitter contul @ElonJet, care avea peste 500.000 de urmăritori și că, anterior, platforma a implementat un nou set de politici care interzic conturile ce urmăresc localizarea persoanelor în timp real.

Conturile care au publicat link-uri către astfel de informații au fost, de asemenea, blocate.

Până recent, nu existau restricții privind publicarea locației pe Twitter, amintește CNN.

De asemenea, noile politici Twitter vin după ce platforma a reactivat conturi ale persoanelor care au încălcat regulile în trecut și a abandonat sancționarea răspândirii informațiilor false despre pandemia de COVID-19.