Explozie gigantică în regiunea Herson, controlată de ruși în Ucraina | Presa Moscovei confirmă lovitura efectuată de ucraineni

Acest oraș, la fel ca mare parte din regiunea Herson, se află sub ocupație rusă.

Este cea de-a doua serie majoră de explozii în oraș în decurs de patru zile, notează CNN.

La Nova Kahovka se află un important baraj hidroenergetic și o conductă de alimentare cu apă spre Crimeea, prin canalul Crimeei de Nord.

Clipuri video postate pe rețelele sociale prezintă deflagrații sonore și spectaculoase și o minge uriașă de foc pe cerul nopții.

Serghei Hlan, un oficial ucrainean care este membru al Consiliului regional Herson, a scris pe Facebook: "În Nova Kahovka este un depozit de muniție rusesc în minus. Au tot adus, au tot stocat, și acum au foc de artificii noaptea".

Hlan, care nu se află în Herson, i-a avertizat pe locuitorii din Nova Kahovka să nu se aventureze afară.

Agenția de rusă TASS nu a făcut nicio referire la explozia unui depozit de muniții, dar a relatat că "forțele armate ale Ucrainei au atacat centrala hidroelectrică din regiunea Herson", citând surse în acest sens.

TASS a transmis ulterior că ar fi explodat depozite de azotat de potasiu, o substanță folosită ca fertilizator și care poate detona, în anumite condiții. Agenția rusă susține că ar exista victime și că ar fi fost avariate piața, spitalul local și mai multe locuințe.

Reprezentantul administrației militar-civile susținute de Rusia în Herson, Kirill Stremousov, a menționat, la rândul său, că Ucraina a atacat zona cu rachete dar nu a menționat că acestea ar fi lovit centrala hidroelectrică.

CNN amintește că forțele ucrainene și-au intensificat în ultima săptămână atacurile folosind rachete și artilerie cu rază lungă de acțiune împotriva posturilor de comandă și a depozitelor de muniție ale Rusiei în teritoriul ocupat.

Ukrainian HIMARS' inferno for Russian orcs continues tonight. Big badabooms in Nova Kakhovka near Kherson. pic.twitter.com/5R3JcEpuCr