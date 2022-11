Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost împușcat la un miting de protest | Cel puțin un mort în urma atacului

Un bărbat înarmat a deschis focul la eveniment, în timp ce fostul premier, în vârstă de 70 de ani, conducea acțiunea de protest în orașul Wazirabad.

Obiectivul protestatarilor era ca, pe parcursul mai multor zile, să ajungă în capitala Islamabad, pentru a cere alegeri anticipate.

Khan (foto) și mai mulți oameni au fost răniți, după ce agresorul neidentificat a scos o armă și a început să tragă, relatează presa internațională.

Cel puțin o persoană a murit.

Fostul premier, lider al formațiunii PTI, ar fi fost împușcat în picior, fiindu-i lovit osul tibiei, a spus un purtător de cuvânt al partidului.

El a fost transportat la un spital din Lahore iar apropiații săi au denunțat o tentativă de asasinat.

La ora actualizării acestei știri, Khan ar fi în stare stabilă, potrivit lui Yasmeen Rashid, ministru al Sănătății în provincia unde a avut loc atacul.

Poliția a anunțat că a arestat un suspect care avea asupra sa un pistol de calibrul 9 mm și două magazii goale de cartușe.

BREAKING: Former Pakistan prime minister Imran Khan shot in assassination attempt. Reports he was hit several times in his legs but survived & now being treated in hospital. Shooter was wrestled by another man as he fired, which may have saved Khan’s life. pic.twitter.com/rJbOhju01h