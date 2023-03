FSB a arestat un jurnalist american la Ekaterinburg | "Spiona pentru guvernul SUA"

Anunțul a fost făcut, joi, de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) într-un comunicat publicat de agenția de presă RIA Novosti, relatează CNN.

Numele jurnalistului arestat este Evan Gherșkovici (Evan Gershkovich, cu grafia limbii engleze, n.r.).

În declarația FSB se spune: "Activitățile ilegale ale corespondentului biroului din Moscova al ziarului american The Wall Street Journal, cetățeanul american Evan Gherșkovici, născut în 1991, acreditat la Ministerul rus de Externe, suspectat de spionaj în interesul guvernului american, au fost reprimate".

"S-a stabilit că Gherșkovici, acționând la cererea părții americane, a colectat informații care constituie secret de stat cu privire la activitățile unei întreprinderi din complexul militar-industrial rusesc.

Cetățeanul străin a fost reținut la Ekaterinburg, în timp ce încerca să obțină informații clasificate.

Departamentul de investigații al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei a inițiat proceduri penale împotriva cetățeanului american în temeiul articolului 276 din Codul penal al Federației Ruse (spionaj)", precizează serviciul de securitate rus.

Pagina biografică a jurnalistului de pe site-ul The Wall Street Journal precizează că acesta se ocupă de Rusia, Ucraina și fosta Uniune Sovietică.

El a lucrat anterior pentru agenția de presă Agence France-Presse și pentru publicațiile Moscow Times și New York Times.

In #Yekaterinburg, The Wall Street Journal journalist Evan Gershkovich disappeared, local media reports.



The journalist went to the city to write an article about the recruitment of local residents in the #Wagner PMC. pic.twitter.com/uG43rnJ2If