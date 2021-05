Bill Gates a fost anchetat de Microsoft pentru relații cu o angajată

În 2019, consiliul director al companiei Microsoft a angajat o firmă de avocatură pentru a investiga problema, după ce o angajată a transmis o scrisoare în care explica faptul că a avut o relație sexuală cu Bill Gates care se întindea pe mai mulți ani.

Se presupune că angajata, care era inginer în compania Microsoft, ar fi cerut Melindei Gates, soția lui Bill de la acea vreme, să-i citească scrisoarea, însă nu se știe dacă acest lucru s-a și întâmplat.

Gates s-a retras brusc din consiliul de administrație Microsoft în martie 2020, în timp ce o anchetă era încă în desfășurare. În aceeași zi, el a anunțat și că renunță și la poziția sa în consiliul de administrație al Berkshire Hathaway, condus de Warren Buffet.

Un purtător de cuvânt al Microsoft a afirmat: "Microsoft a primit o sesizare în a doua jumătate a anului 2019 că Bill Gates a încercat să inițieze o relație intimă cu un angajat al companiei în anul 2000. Un comitet al Consiliului de Administrație a examinat sesizarea, ajutat de o firmă de avocatură externă pentru a efectua o investigație aprofundată. Pe parcursul anchetei, Microsoft a oferit un sprijin extins angajatului care a făcut sesizarea", potrivit Business Insider.

Un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat că decizia lui de a părăsi consiliul Microsoft nu are nicio legătură cu angajata care îl dăduse de gol. „A fost o aventură în urmă cu aproape 20 de ani, care s-a încheiat pe cale amiabilă.” Motivul invocat de Gates pentru retragere a fost dorința de a se dedica muncii sale filantropice.

Ancheta întârziată în această afacere a avut loc într-un moment marcat de discuțiile de la Microsoft despre tratamentul femeilor și mișcarea ”Me Too” în industrie.

La începutul lunii mai, Bill şi Melinda Gates au anunțat că își încheie căsătoria care a durat 27 de ani. Cuplul are împreună 130 de miliarde de dolari, iar cauza divorțului nu a fost făcută publică, chiar dacă au existat speculații și alte motive cum ar fi relația cu angajata.

Cuplul a fondat în același ani, 2000, cea mai mare fundație caritabilă din lume, omonimă lor. Cei doi au trei copii. Jennifer are 25 de ani, Rory are 21 de ani, iar Phoebe are 18 ani.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal