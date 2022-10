Geneticianul suedez Svante Pääbo a primit premiul Nobel pentru Medicină pe 2022

Paleogeneticianul suedez Svante Pääbo a fost desemnat, luni, laureatul premiului Nobel pentru medicină pe anul 2022, „pentru descoperirile sale referitoare la genomurile hominizilor dispăruţi şi la evoluţia rasei umane”, a anunțat Comitetul Nobel, reunit, luni, la sediul Institutului Karolinska din Stockholm.

Comitetul Nobel a declarat că Pääbo "a realizat ceva aparent imposibil" atunci când a secvențiat primul genom de Neanderthal și a descoperit că Homo sapiens s-a încrucișat cu neanderthalienii, notează CNN.

Dovezile descoperirii sale au apărut pentru prima dată în 2010, după ce Pääbo a fost pionier al metodelor de extragere, secvențiere și analiză a ADN-ului antic din oasele de Neanderthal.

Datorită muncii sale, oamenii de știință pot compara genomul de Neanderthal cu înregistrările genetice ale oamenilor vii de astăzi.

„Prin cercetările sale de pionierat, Svante Pääbo a realizat ceva aparent imposibil: a secvențiat genomul omului de Neanderthal, o rudă dispărută a oamenilor din zilele noastre. De asemenea, a făcut o descoperire senzațională a unui hominin necunoscut până atunci, Omul de Denisova. De asemenea, Pääbo a descoperit că a avut loc un transfer de gene de la acești hominizi dispăruți la Homo sapiens în urma migrației din Africa, în urmă cu aproximativ 70.000 de ani. Acest flux străvechi de gene către oamenii din zilele noastre are relevanță fiziologică în prezent, afectând, de exemplu, modul în care sistemul nostru imunitar reacționează la infecții”, se arată în comunicatul oficial.

