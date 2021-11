Haos pe un aeroport din Atlanta. Arma unui pasager s-a descărcat accidental, cauzând panică și oprirea zborurilor

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 13:30 (20:30 ora României), în zona de control de securitate a Aeroportului Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta.

Un ofițer pentru siguranța transporturilor a descoperit un „articol interzis” în geanta unui pasager în timp ce trecea prin controlul cu raze X la punctul de control principal. Bagajul cu pricina a fost semnalat pentru o „verificare secundară”.

În timp ce ofițerul a deschis compartimentul care conținea obiectul interzis, pasagerul „s-a aruncat pe geantă și a apucat o armă de foc, moment în care a descărcat”, a declarat Robert Spinden, directorul federal de securitate al Administrației pentru Securitatea Transporturilor din Georgia.

„Pasagerul a fugit apoi de la punctul de control pe o bandă de ieșire adiacentă cu arma de foc. Suntem norocoși că atunci când arma de foc s-a descărcat, nimeni nu a fost rănit grav”, a spus Spinden.

Totuși, trei persoane au fost rănite în îmbulzeala creată în timpul evacuării. Toți răniții erau adulți, iar doi au fost transportați la spital. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini în care se poate observa haosul creat.

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.



In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f