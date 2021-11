Au apărut mai multe imagini cu Peng Shuai. Îngrijorările nu au dispărut

Peng Shuai, una dintre cele mai recunoscute vedete ale sportului din China, l-a acuzat pe fostul vice-premier Zhang Gaoli că a forțat-o să întrețină relații intime, potrivit capturilor de ecran ale unei postări de pe rețelele de socializare din 2 noiembrie, care a fost ștearsă. De atunci, tenismena a dispărut fără urmă și nimeni nu a mai putut comunica direct cu ea.

Presiunea internațională asupra Chinei a crescut cu privire la situația ei, tot mai multe orgazinații, instituții, state și sportivi aratându-și îngrijorarea.

Mai multe persoane conectate la presa de stat chineză și la sistemul sportiv au postat pe Twitter fotografii și videoclipuri care par sa o arate pe Peng la cină sâmbătă seara. Clipurile par să sublinieze în mod deliberat anumite date.

China Experts are deeply concerned by the lack of a Winnie the Pooh doll in the newly released Peng Shuai dinner video. An artist's imagining of what China based journalists were anticipating: pic.twitter.com/JmydvVxSHX