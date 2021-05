În India, cel de-al doilea val al pandemiei nu dă semne că ar putea încetini

CNN a vizitat satul Gujerati unde un focar puternic îi obligă pe vecini șă-și îngroape vecinii.

Govardhan considderă că această boală este nedreaptă, lovește aleatoriu, și e greu de suportat. Al insistă că nu a înșelat niciodată pe nimeni în toată viața lui. La 70 de ani, nimeni nu-l vorbește de rău. Un olar pe care îl știe fiecare gospodărie.

Govardhan Prajapati, Potter: ” Nu am niciun viciu, nu fumez țigări sau tutun, nimic, Am 70 de ani. Nu am avut niciodată probleme cu nimeni, așa că de ce mi se întâmplă asta?”, întreabă el.

Farmacistul local, Jitu Bai, e prea mult. A făcut tot ce i-a stat în putință să ajute, dar zeci au murit aici în ultima lună. Govardhan e bolnav de 3 săptămâni.

Cei mai mulți oameni din acest sat din Vestul Indiei sunt fermieri, îngrijesc pământul și animalele.

Când acest al doilea val al pandemiei a lovit puternic marile orașe, nici oamenii din zonele rurale nu au fost cruțați.

Fără medici sau medicamente, cu saloane de terapie intensivă saturate, în orașele îndepărtate, mulți se bazează pe experiența de farmacist a lui Jitu. El a făcut rost de oxigen, a prescris medicamente.

Jitu Bai, farmacist: ” Nu e nimeni aici, niciun spital, niciun doctor, nicio asistentă, nu avem facilități în acest sat. Așa că mam făcut cum am crezut de cuviință.”

Sam Kiley, CNN: ”Te supără asta?”

Jitu Bai, farmacist: ”Mă supără foarte tare, dar ce pot să fac? Nu avem soluții”, a adăugat el.

Dinesh a spus că a încercat să-l ducă pe tatăl lui Jivraj, la patru spitale, dar erau pline. Tatăl lui a fost diagnosticat cu o formă gravă de COVID-19.

Jivraj a văzut suferința din satul lui. Totuși, acum nu se mai teme de moarte, ci că infecția îi va distruge familia.

Fiica și soția lui au COVID-19. Soția se luptă pe verandă, pentru fiecare gură de aer, sub ochii zeilor hinduși.

Casa lor nu e departe de crematoriul satului, unde sunt voluntari și Jitu șiu Grijashankar.

Până astăzi a ars oameni în mod constant. Acum le curăță rămășițele.

A adus mai mult lemn, pentru că se teme de ce urmează.

În sat, sunt case unde au murit și trei membrii ai familiei: unchi, fiu, mamă.

El notează totul conștiincios.

Sam Kiley, CNN: ”Așadar, doar în ultima lună, mi-a spus că a ars 90 de oameni, iată și lista; într-un an obișnuit arde 30 de oameni în 12 luni... acum 90 în una singură”.

Sunt pregătite urne ca familia să poată lua acasă cenușa celor decedați.

Urnele erau făcute de Gorvardhan, olarul, asta până înainte să cadă lovit de boala care i-a luat atât de mulți alți vecini.

