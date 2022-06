O înotătoare, la un pas de moarte | Antrenorul a sărit în piscină pentru a o salva de la înec, la Campionatele Mondiale

Antrenoarea Andrea Fuentes a sărit în piscină după ce a văzut-o pe înotatoarea în vârstă de 25 de ani scufundându-se la finalul programului, în cadrul evenimentului de solo feminin.

Fuentes, de patru ori medaliat olimpic la înot sincronizat, a ridicat-o pe Alvarez la suprafață înainte de a o ajuta să ajungă la marginea piscinei.

Alvarez, care a concurat la Jocurile Olimpice din 2016 și 2020, a primit îngrijiri medicale lângă piscină și a fost ulterior transportat pe o targă.

A fost a doua oară când Fuentes a trebuit să o salveze pe Alvarez. Ea a sărit în piscină în timpul unui eveniment de calificare la Olimpiada de anul trecut și a tras-o în siguranță, alături de partenerul american de înot, Lindi Schroeder.

Fuentes a spus că salvamarii nu au reacționat suficient de repede miercuri, motiv pentru care a intervenit.

„Nu cred că am înotat la fel de repede până acum, chiar și atunci când am obținut medalii olimpice și ei bine, până la urmă, am reușit să o ridic și ea nu respira... Până la urmă, totul a fost bine”.

Într-o declarație pe pagina de Instagram de înot artistic din SUA, Fuentes a spus că Alvarez a fost bine după incident: „Anita este în regulă - medicii au verificat toate elementele vitale și totul este normal: ritmul cardiac, oxigenul, nivelul zahărului, tensiunea arterială etc. .. Totul este în regulă... Anita se simte bine acum și medicii spun și că o să își revină”.

"Uneori uităm că acest lucru se întâmplă în alte sporturi de mare rezistență. Maraton, ciclism, cros... cu toții am văzut imagini în care unii sportivi nu ajung la linia de sosire, iar alții îi ajută să ajungă acolo", a adăugat Fuentes.

"Sportul nostru nu este diferit de altele, doar că e într-o piscină, depășim limite și uneori le găsim.”

Născută în Kenmore, New York, Alvarez a concurat la probele olimpice din SUA din 2012 când avea 14 ani. Patru ani mai târziu, ea a înotat în echipă, terminând pe locul nouă la Rio 2016. A ocupat locul 13 la același eveniment la Tokyo 2020.