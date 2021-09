Inundații și cutremur cu magnitudinea 7.0 în Mexic. Cel puțin 18 morți

În noaptea de marți spre miercuri, un cutremur puternic a zguduit sud-vestul Mexicului, în apropiere de stațiunea balneară Acapulco, provocând moartea a cel puțin unui bărbat strivit de un stâlp care s-a prăbușit peste el.

În Mexic alarmele s-au auzit cu puțin timp înainte de începerea cutremurului.

Epicentrul se află la 14 km sud-est de staţiunea Acapulco, statul Guerrero, la 400 km sud de Ciudad de Mexico.

Multe locuințe au rămas fără electricitate, iar autoritățile încearcă să readucă lucrurile la normal, a scris pe Twitter primarul Claudia Sheinbaum.

Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific, a emis o avertizare de tsunami "posibil pe o rază de 300 de kilometri în jurul epicentrului de-a lungul coastelor Mexicului", însă, între timp, a remis această avertizare.

?? Mexico : CCTV video shows the power of the 7.4 magnitude of a #earthquake in the region of #Acapulco in #Mexico @rahulrajnews #LasNoticiasGuerrero #Tsunami #México #Sismo pic.twitter.com/joNUS051bx

Cutremurele nu sunt ceva neobișnuit în Mexic, din cauza locației acestuia pe marginea plăcii tectonice a Americii de Nord.

Două cutremure puternice au avut loc în septembrie 2017 și pe 19 septembrie 1985, ultimul a avut magnitudineaa de 8.0 și a ucis aproximativ 9.500 de persoane.

Cel puţin 17 pacienţi dintr-un spital din statul Hidalgo, în centrul Mexicului, au murit după ce spitalul în care se aflau a fost inundat, a anunţat, marţi, guvernul mexican.

O mare parte a ţării a fost lovită de ploi abundente, în special luni, care au provocat revărsarea râurilor.

At least two people were killed and hundreds were forced to evacuate after heavy rain triggered flash flooding in Central Mexico pic.twitter.com/qOdDboFfmJ