Președintele american Joe Biden se află la Kiev, într-o vizită surpriză | În capitala ucraineană sună alarmele de raid aerian

La Kiev, în timpul vizitei lui Joe Biden, sună alarmele de raid aerian, transmite Antena 3 CNN, care a difuzat primele imagini cu președintele american în capitala ucraineană.

Imaginile au fost surprinse în fața mănăstirii Sf. Mihail din Kiev.

"Este cel mai ferm mesaj adresat Rusiei că trebuie să înceteze războiul și că nimeni nu va accepta numărul uriaș de morți și ciopârțirea unei țări. Este cel mai curajos gest făcut de un lider occidental. SUA sunt alături de Ucraina și puterea militară uriașă a SUA și a NATO va sta alături de președintele Zelenski iar sprijinul va continua cât va fi nevoie pentru respingerea invaziei și încetarea războiului. Ce vedem acum este istorie care se scrie sub ochii noștri - un angajament fără precedent pentru un stat care nu este nici în Uniunea Europeană, nici în NATO", a comentat la Antena 3 CNN analistul militar Radu Tudor.

Inițial, din programul președintelui american în Europa se știa de vizita programată în Polonia, în vederea marcării unui an de la începerea invaziei ruse.

Administrația americană nu a comunicat anterior nimic despre intenția lui Biden de a merge în Ucraina, deși speculații pe temă au existat.

La scurt timp după informația că liderul de la Casa Albă se află în Kiev, însuși Volodimir Zelenski a confirmat vizita și a postat pe Facebook o poză în care el și Biden își strâng mâinile.

"Domnule președinte Joe Biden, bine ați venit la Kiev! Vizita dumneavoastră este un semn de sprijin extrem de important pentru toți ucrainenii", a scris Zelenski pe Facebook, alături de fotografia cu liderul american.

De asemenea, după ce știrea vizitei lui Biden a fost difuzată de agențiile internaționale de presă, Casa Albă a publicat un comunicat al lui Joe Biden, comunicat pe care îl redăm în continuare.

"În timp ce lumea se pregătește să marcheze împlinirea unui an de la invazia brutală a Rusiei în Ucraina, mă aflu astăzi la Kiev pentru a mă întâlni cu președintele Zelenski și pentru a reafirma angajamentul nostru ferm și neclintit față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Când Putin și-a lansat invazia, în urmă cu aproape un an, a crezut că Ucraina este slabă și că Occidentul este divizat. A crezut că poate rezista mai mult decât noi. Dar s-a înșelat amarnic.

Astăzi, la Kiev, mă întâlnesc cu președintele Zelenski și cu echipa sa pentru o discuție extinsă privind sprijinul nostru pentru Ucraina. Voi anunța o altă livrare de echipamente critice, inclusiv muniție de artilerie, sisteme anti-blindate și radare de supraveghere aeriană, pentru a ajuta la protejarea poporului ucrainean în fața bombardamentelor aeriene.

Și voi împărtăși faptul că, în cursul acestei săptămâni, vom anunța sancțiuni suplimentare împotriva elitelor și companiilor care încearcă să se sustragă sau să sprijine mașina de război a Rusiei.

În ultimul an, Statele Unite au creat o coaliție de națiuni de la Atlantic la Pacific pentru a ajuta la apărarea Ucrainei cu un sprijin militar, economic și umanitar fără precedent m iar acest sprijin va dura.

De asemenea, sunt nerăbdător să ajung în Polonia pentru a mă întâlni cu președintele Duda și cu liderii aliaților noștri de pe flancul estic, precum și pentru a prezenta observații cu privire la modul în care Statele Unite vor continua să mobilizeze lumea pentru a sprijini poporul ucrainean și valorile fundamentale ale drepturilor și demnității umane menționate în Carta ONU, care ne unesc în întreaga lume", afirmă președintele american în comunicatul postat pe site-ul Casei Albe.

În plus, pe contul de Twitter al președintelui american a fost postat un mesaj care confirmă prezența sa la Kiev și în care reia, în mare parte, declarația de pe site-ul Casei Albe.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.