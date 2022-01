Joe Biden i-a adresat cuvinte vulgare unui reporter TV. Incidentul a fost surprins pe camerele televiziunilor

Biden se afla în Sala de Est a Casei Albe pentru o întâlnire cu Consiliul Concurenței.

Reporterii din sală au adresat - strigând - mai multe întrebări după comentariile președintelui.

Jurnalistul Peter Doocy de la Fox News (foto, dreapta) a formulat următoarea întrebare: "Credeți că inflația este o vulnerabilitate politică înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului?"

Associated Press notează că inflația, care a atins o rată anuală de 7% în decembrie anul trecut, se află aproape de maximul ultimilor 40 de ani și îi afectează nivelul de aprobare liderului de la Casa Albă.

Biden a dat următorul răspuns întrebării reporterului Fox News, post care îl critică în mod constant pe liderul de la Casa Albă:

"Este un mare atu - mai multă inflație. Ce nemernic prost".

În engleză, expresia folosită de președinte a fost "What a stupid son of a bitch". Literal, "son of a bitch" înseamnă "fiu de cățea", dar este folosit uzual cu sensul "nenorocit, nemernic".

Reacția lui Biden a fost surprinsă de camerele video și de microfonul deschis din fața sa.

Reporterul Fox News a glumit ulterior pe seama incidentului într-o emisiune a postului conservator, spunând "Nimeni nu a verificat spusele președintelui și nu e adevărat".

El i-a precizat realizatorului Fox News Sean Hannity că Biden l-a sunat ulterior pentru a aplana incidentul și i-a spus "amice, nu e nimic personal".

Casa Albă nu a reacționat imediat la acest episod.

Presa internațională notează că actuala administrație a insistat că are ca obiectiv diminuarea inflației iar președintele Biden și-a reorientat agenda economică în acest sens.

Nu este prima înfruntare de acest gen dintre Biden și reporterul Fox News, dar este prima dată când președintele a folosit o expresie vulgară, știind ignorând faptul că răspunsurile sale sunt consemnate de jurnaliști.

Săptămâna trecută, Biden l-a ironizat pe Peter Doocy, spunându-i: "Întotdeauna îmi pui întrebări drăguțe".

"Am un întreg catalog", i-a răspuns jurnalistul.

"Știu că ai. Niciuna dintre ele nu prea are sens pentru mine. Dă-i drumul, întreabă!", a concluzionat Biden.