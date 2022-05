Joe Biden spune că SUA sunt dispuse să răspundă militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului. Reacția Chinei

În timpul unei conferințe de presă comună cu premierul japonez Fumio Kishida la Tokyo, Biden a fost întrebat dacă SUA ar fi dispuse să meargă mai departe pentru a ajuta Taiwanul în cazul unei invazii decât a făcut-o cu Ucraina.

"Nu ați vrut să vă implicați militar în conflictul din Ucraina din motive evidente. Sunteți dispus să vă implicați militar pentru a apăra Taiwanul dacă este vorba despre asta?", a întrebat un reporter. ”Da”, a răspuns Biden. ”Acesta este angajamentul pe care l-am luat”, a adăugat.

”Suntem de acord cu politica ”One China”. Am semnat-o și am respectat toate acordurile aferente făcute de acolo, dar ideea că poate fi luată cu forța, doar luată cu forța, doar nu este este potrivită”, a precizat liderul american.

În cadrul politicii ”One China” (”O singură China”), SUA recunosc poziția Chinei conform căreia Taiwan face parte din țară, dar nu au recunoscut niciodată oficial revendicarea Beijingului asupra insulei de 23 de milioane.

Într-o declarație, după comentariile lui Biden, un oficial de la Casa Albă a explicat că poziția oficială a SUA a rămas neschimbată. ”Așa cum a spus președintele, politica noastră nu s-a schimbat. El a reiterat politica noastră One China și angajamentul nostru pentru pace și stabilitate în strâmtoarea Taiwan. El a reiterat, de asemenea, angajamentul nostru în temeiul Legii relațiilor cu Taiwan, de a oferi Taiwanului mijloacele militare pentru a se apăra ”, a spus oficialul.

SUA furnizează Taiwanului arme defensive, dar, în mod intenționat, au păstrat ambiguitate cu privire la o eventuală intervenție militară în cazul unui atac chinez.

Dar de această dată, avertismentul puternic al lui Biden a fost făcut chiar în pragul ușii Chinei, în timpul primei sale călătorii în Asia în calitate de președinte – o vizită menită să unească aliați și parteneri pentru a contracara influența în creștere a Chinei. De asemenea, a avut loc cu o zi înainte ca Biden să participe la cel de-al doilea summit personal al Dialogului de Securitate Quadrilateral (Quad) – o grupare informală între SUA, Japonia, Australia și India, care a alarmat Beijingul.

Reacția Chinei a venit cu rapiditate

În câteva ore, China și-a exprimat ”nemulțumirea puternică și opoziția fermă” față de comentariile lui Biden, spunând că nu va permite niciunei forțe externe să se amestece în ”treburile sale interne. În chestiunile referitoare la suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei și cu privire la alte interese de bază, nu există loc de compromis”, a declarat Wang Wenbin, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

”Am îndemnat partea SUA să urmeze cu seriozitate principiul One China... să fie precaută în cuvinte și fapte cu privire la problema Taiwanului și să nu trimită niciun semnal greșit forțelor pro-Taiwan de independență și separatiste – astfel încât să nu agraveze situația din strâmtoarea Taiwan și relațiile China-SUA”.

Taiwan se află la mai puțin 177 de kilometri în largul coastei Chinei. De mai bine de 70 de ani, cele două părți au fost guvernate separat, dar asta nu a împiedicat Partidul Comunist Chinez, aflat la guvernare, să revendice insula ca fiind a sa – în ciuda faptului că nu a controlat-o niciodată.

Liderul chinez Xi Jinping a spus că „reunificarea” dintre China și Taiwan este inevitabilă și a refuzat să excludă utilizarea forței. Tensiunile dintre Beijing și Taipei sunt la cel mai mare nivel din ultimele decenii, armata chineză trimițând un număr record de avioane de război în apropierea insulei.

Biden a comparat o potențială invazie a Taiwanului de către China cu invazia Rusiei a Ucrainei la începutul acestui an, avertizând că ”va disloca întreaga regiune” și subliniind că ”Rusia trebuie să plătească un preț pe termen lung pentru acțiunile sale”.



Biden a spus că China ”cochetează deja cu pericolul în acest moment, zburând atât de aproape și prin toate manevrele pe care le întreprind. Dar Statele Unite sunt angajate, ne-am luat un angajament, sprijinim politica One China, sprijinim tot ceea ce am făcut în trecut, dar asta nu înseamnă, nu înseamnă că China are capacitatea, are, scuzați-mă, jurisdicția de a intra și de a folosi forța pentru a prelua Taiwanul”, a adăugat el.