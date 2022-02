Joe Biden, anunț important după ce Rusia a început războiul în Ucraina: ”SUA va apăra fiecare centimentru al teritoriului NATO”

Înaintea discursului prezidențial, CNN a transmis că este de așteptat ca Biden să anunțe noi măsuri menite să taie Rusiei accesul la tehnologii, precum și noi sancțiuni la adresa persoanelor din anturajul președintelui rus și a entităților financiare care sprijină agresiunea Moscovei. LIVE TEXT

”Armata rusească a început un atac asupra Ucrainei, planificat, nejustificat. Vă spun, au fost intențiile lui Putin de la început. A respins orice dialog. Am avertizat timp de săptămâni că acest lucru se va întâmpla. În ultima săptămână am văzut creșeterea bombardamentelor în Donbas. Rusia a condus atacuri cibernetice. Ce am văzut a fost o încălcare flagrantă a legii internaționale.

Am fost transparenți cu lumea, am împărtășit dovezi a ceea ce face Putin. Putin este agresorul. Putin a ales acest război. Și acum el și țara lui vor suporta consecințele.

Autorizez noi sancțiuni, inclusiv asupra exporturilor. Statele Unite nu fac asta singure. Vom limita abilitatea Rusiei de a face afaceri în dolari. Vom bloca alte patru bănci. Vom impune sancțiuni asupra elitelor Rusiei și familiilor lor. Banca VTB se află printre cele sancționate

Avem o colaliție de parteneri care reprezintă peste jumătate din ecomonia globală. Vom da un răspuns unit. Vom limita capacitatea Rusiei de a face afaceri în numeroase modede.

Vom sancționa băncile rusești. Toate activele din America vor fi înghețate. Cea de a doua cea mai mare bancă din Rusia va fi afectată. Elita Rusiei va avea de suferit, vor fi sancționați.

Vom încerca să oprim acțiunea Rusiei. Vom reduce capacitatea de a concura economic, împiedicâdu-i să-i construiască arme”.

Președintele american Joe Biden a declarat și că a autorizat desfășurarea de forțe aeriene și terestre în Europa pe flancul estic al aliaților și a reafirmat angajamentul Statelor Unite de a apăra NATO.

"De asemenea, luăm măsuri pentru a-i apăra pe aliații noștri NATO. În special în est", a spus președintele în timpul declarațiilor de la Casa Albă după invazia rusă a Ucrainei.

”Mâine, NATO va convoca un summit. Vom fi acolo pentru a reuni liderii a 30 de națiuni aliate și parteneri apropiați pentru a ne afirma solidaritatea și pentru a stabili următorii pași pe care îi vom face pentru a consolida și mai mult toate aspectele noastre.”

Președintele a mai precizat că trupele americane nu vor merge în Europa pentru a ”lupta în Ucraina”, ci pentru a apăra alianța NATO.

„Deși am oferit Ucrainei peste 650 de milioane de dolari în asistență defensivă... anul trecut, permiteți-mi să o spun din nou. Forțele noastre nu sunt și nu vor fi implicate în conflictul cu Rusia din Ucraina, forțele noastre nu merg în Europa pentru a lupta în Ucraina,ci pentru a-i apăra pe aliații noștri NATO, mai ales pe cei din est. După cum am spus clar, Statele Unite vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO cu toată forța a puterii americane", a spus el.

Președintele a adăugat că ”nu are nicio îndoială” că membrii NATO ” vor îndeplini angajamentele noastre conform articolului 5, care spune că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor”.

Biden a spus apoi că a autorizat ”desfășurarea forțelor terestre și aeriene staționate în Europa pe flancul estic” și, de asemenea, autorizează ”capacități suplimentare de forțe americane să fie dislocate în Germania, ca parte a răspunsului NATO”.

Vom întări apararea NATO pe flancul estic, consolidând aliații. SUA va apăra fiecare centimentru al teritoriului NATO. Un atac către un stat e un atac pentru asupra tuturor. Este un moment periculos pentru Europa. Săptămânile și lunile care urmează vor fi grele pentru ucraineni.

Am autorizat desfășurarea de trupe pentru aliații din flancul estic: România, Polonia, Letonia.

Vom oferi ajutor umanitar și vom lupta împotriva propagandei.

Putin a atacat principiile și a pus în pericol pacea în întreaga lumea. Are ambiții mult mai mari decât Ucraina. El vrea, de fapt, să restabilească fosta Uniune Sovietică. Despre asta este vorba. Și cred că ambițiile lui sunt complet contrare locului în care a ajuns restul lumii. Își dorește să aibă un imperiu, să agreseze popoarele vecine.

Putin este o amenințare pentru viitorul nostru. NATO va ieși mai puternică și mai unită din acest conflict.

Democrația și demnitatea sunt forțe mult mai puternice decât agresiunea fizică. Libertatea întotdeauna va câștiga.”

Președintele Biden a spus că ”nu intenționează să discute” cu președintele rus Vladimir Putin după ce acesta a anunțat o lovitură militară asupra Ucrainei.

”Putin va fi un paria pe scena internațională”, a subliniat Biden. „Alegerea lui Putin de a face un război total nejustificat împotriva Ucrainei va lăsa Rusia mai slabă și restul lumii mai puternic”.

„Pe măsură ce răspundem, administrația mea folosește... fiecare instrument pe care îl are la dispoziție pentru a proteja familiile și întreprinderile americane de creșterea prețurilor la pompa de benzină. Luăm măsuri active pentru a reduce costurile, iar petrolul și gazul american companiile nu ar trebui să exploateze acest moment pentru a-și majora prețurile respectuoase pentru a crește profiturile”, a spus el.

Biden a spus că oficialii monitorizează aprovizionarea cu energie pentru întreruperi.

„Ne-am coordonat cu marile țări producătoare și consumatoare de petrol în interesul nostru comun de a asigura aprovizionarea globală cu energie. Lucrăm activ cu țări din întreaga lume pentru a crește eliberarea colectivă din rezervele strategice de petrol pentru țările mari consumatoare de energie.” el a spus. ”Și Statele Unite vor elibera barili suplimentari de petrol, dacă condițiile o justifică”.

Biden a spus că știe că prețurile gazelor au crescut deja în SUA. "Știu că acest lucru este greu și că americanii suferă deja. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a limita durerea pe care o simte poporul american la pompa de benzină. Acest lucru este esențial pentru mine. Dar această agresiune nu poate rămâne fără răspuns. Dacă s-ar întâmpla, consecințele pentru America ar fi mult mai grave. America rezistă bătăușilor. Noi susținem libertatea. Iată cine suntem", a spus el.

SUA au trimis avioane F-35 în România

Administrația Biden intenționează să continue să dezvăluie selectiv planurile lui Putin pe măsură ce ia cunoștință de ele - o strategie care viza inițial să descurajeze o invazie în Ucraina prin eliminarea factorului-surpriză și care este clar în prezent că nu a funcționat.

În cursul zilei, SUA au confirmat că trimit, joi, ele mai moderne avioane de luptă americane, F-35, în România, Estonia și Lituania.

Câte două astfel de aparate sunt alocate fiecăreia dintre cele trei țări.

De asemenea, SUA trimit 20 de elicoptere AH-64 din Germania în regiunea baltică și alte 12 astfel de aparate din Grecia în Polonia, potrivit unui oficial american de rang înalt de la Pentagon, care a precizat că "trupele SUA rămân în afara Ucrainei."