Uraganul Ida a devastat statul american Louisiana și a lăsat un milion de oameni fără electricitate. Președintele Biden declară stare de dezastru major

Furnizorul de energie electrică din New Orleans, Entergy, a comunicat că furnizarea de curent electric nu va fi reluată în orele următoare iar echipele de intervenție continuă să evalueze daunele produse de furia naturii.

Tot la New Orleans, vânturile puternice au distrus acoperișul unui post local de știri, unde redacția și studioul au fost evacuate.

În statul vecin, Mississippi, 50.000 de oameni au fost afectați de întreruperile de curent electric.

Companiile American Airlines și United Airlines au anunțat că și-au anulat decolările de pe aeroportul internațional Jackson din acest stat, zborurile urmând să fie, eventual, reluate marți.

Primul deces provocat de Ida a fost raportat în localitatea Ascension. Conform informațiilor comunicate de biroul șerifului, este vorba de o persoană care a murit după ce a fost lovită de un copac doborât de furtună.

Serviciul meteorologic din SUA a cerut locuitorilor din mai multe orașe americane - Hammond, Tickfaw și Ponchatoula - să caute adăpost pe terenuri înalte, din cauza viiturilor.

"Viiturile care amenință vieți vor continua să se înrăutățească. Este o situație periculoasă în mod special iar rezidenții trebuie să se îndrepte spre zone înalte", a comunicat instituția.

În LaPlace, ploile torențiale au generat inundații în urma cărora mai multe persoane au fost sinistrate. Oficialitățile au primit informații conform cărora un hotel este complet înconjurat de ape și numeroși oameni solicită să fie evacuați.

We have received multiple reports of significant flooding in Laplace. The eastern eye wall of #Ida is affecting the area now, with sustained hurricane force winds likely occurring. Take whatever means are necessary to protect your life! #lawx pic.twitter.com/KhvhBKt4tc