Marina Ovsiannikova, jurnalista care a sfidat Kremlinul în direct la TV, a fugit din arestul la domiciliu: "Puneți-i brățara asta lui Putin!"

"Mă consider absolut nevinovată (...) Întrucât țara noastră refuză să-și respecte propriile legi, refuz, începând din 30 septembrie 2022 să-mi respect restricția impusă înainte de proces sub forma arestului la domiciliu și mă eliberez de toate acestea", a precizat ea într-o declarație pe Telegram.

Ovsiannikova fusese plasată în august în arest la domiciliu de instanță, în contextul în care procurorii o acuză pe jurnalistă de răspândire de informații false despre Forțele Armate Ruse.

"Dragi oameni ai legii, vă rog să-i puneți lui Putin acest tip de brățară, deoarece el ar trebui să fie izolat de societate și nu eu.

Putin ar trebui să fie judecat pentru genocidul împotriva poporului Ucrainei și uciderea în masă a populației masculine din Rusia", a susținut jurnalista într-un videoclip publicat separat, miercuri, pe platforma digitală menționată.

Ea și-a prezentat brățara de monitorizare pe care i-au atașat-o autoritățile.

