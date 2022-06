Masacru la un spital din Tulsa: un bărbat înarmat cu o pușcă a ucis cel puțin patru persoane

Crimele au fost comise într-un centru ortopedic al campusului de un suspect înarmat cu o pușcă și un pistol.

Suspectul este, la rândul lui, mort.

"Credem că s-a sinucis prin împușcare", a declarat Eric Dalgleish, adjunctul șerifului.

El a precizat că polițiștii au ajuns la locul atacului în câteva minute de la primul apel și că atunci când au intrat în campusul spitalului, au auzit împușcături care i-au condus la etajul doi al imobilului.

Nu sunt polițiști răniți în urma atacului și nu este clar dacă victimele trăgătorului sunt medici, pacienți sau din ambele categorii.

La ora publicării acestor informații, identitatea atacatorului încă nu fusese comunicată de autorități.

ACTIVE SHOOTER UPDATE: We can confirm 4 people are deceased, including the shooter, in the active shooting situation at St. Francis hospital campus.

Officers are still clearing the building. More info to follow.