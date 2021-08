O mașină autonomă Toyota a accidentat un atlet la la Jocurile Paralimpice de la Tokyo

Toyota a suspendat utilizarea vehiculelor autonome e-Palette în Satul Olimpic după accidentarea unui atlet care participă la Jocurile Paralimpice,

relatează CNN.

CEO-ul Toyota şi-a cerut scuze, vineri, într-un videoclip postat pe YouTube. „Evenimentul arată că vehiculele autonome nu sunt încă potrivite pentru drumurile normale", a declarat CEO-ul Akio Toyoda în videoclip.

Utilizarea vehiculelor a fost oprită pe fondul unei anchete a poliţiei şi a companiei, a confirmat Toyota.

Compania a furnizat o versiune special concepută a vehiculelor sale automate „e-Palette”, alimentate cu baterii, pentru a transporta sportivi şi personal în timpul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Tokyo.

Victima este un judoka japonez cu deficiențe de vedere. El s-a ales cu vânătăi la cap și la picioare.

Cel mai probabil, el va rata competiția, deoarece are nevoie de două săptămâni de îngrijiri medicale

