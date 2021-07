Metroul a fost inundat iar mașinile au fost luate de ape, la New York, înaintea furtunii tropicale Elsa

Locuitorii metropolei americane au postat pe rețelele sociale imagini cu stații de metrou inundate și mașini scufundate parțial sub ape.

Circulația trenurilor a fost perturbată iar autoritatea metropolitană de transport a trebuit să interzică traversarea unor poduri și tuneluri în cursul dimineții de vineri.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu