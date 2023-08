Complexul "Moscova City" din capitala rusă a fost lovit de drone pentru a doua oară în decurs de două zile | Oficialii ruși acuză Ucraina pentru atac

Anunțul a fost făcut de primarul Serghei Sobianin.

Aceeași clădire a fost atacată duminică, potrivit BBC.

Primarul rus a precizat că mai multe drone au fost doborâte în cursul nopții de luni spre marți, dar una a zburat spre același turn din complexul Moscova City care a fost vizat de un atac în cursul zilei de duminică.

Fațada clădirii a fost avariată la etajul 21, însă nu sunt persoane rănite, a spus Sobianin.

Pe internet circulă imagini care, aparent, surprind momentul impactului de marți dimineață.

Astfel, o cameră de supraveghere dintr-o încăpere imortalizează o explozie de lumină produsă în apropiere, care ar putea proveni de la detonarea încărcăturii dronei. Alte imagini arată clădirea înaltă cu urme de fum lângă ziduri.

? ? BREAKING: 2 more drone strikes reported in the heart of Moscow - again in "Moskva City" elite business district. One of the explosions occurred at 00:50 on August 1st. pic.twitter.com/nZsJepH69p