Un întreg oraș roman și sute de artefacte, descoperite în timpul săpăturilor pentru o cale ferată, în Marea Britanie

Sute de monede romane, bijuterii, ceramică și o pereche de cătușe au fost printre artefactele care au fost descoperite la locul din apropierea unui sat din Northamptonshire, potrivit unui comunicat de presă de la High Speed ​​2 (HS2) marți. HS2 este un proiect la scară largă menit să creeze legături feroviare de mare viteză între Londra și marile orașe din centrul și nordul Angliei.

Situl, cunoscut sub numele de Blackgrounds, datează din jurul anului 50 d.Hr., deși inițial a găzduit un sat din epoca fierului datând din jurul anului 400 î.Hr..

Un drum și peste 30 de case rotunde au fost găsite în apropierea vestigiilor romane. Arheologii cred că satul din epoca fierului s-a dezvoltat într-o așezare romană bogată.

#Archaeologists working for #HS2 Ltd have uncovered one of the most significant archaeological sites on the project to date near a small village in #SouthNorthamptonshire. pic.twitter.com/V6Bf5X3pC7